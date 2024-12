Taxe foncière: hausse de 2,3% à Saint-Frédéric

L'an prochain, le taux de la taxe foncière passera de 0,85$ à 0,87$ du 100 $ d'évaluation à Saint-Frédéric, ce qui représente une hausse de 2.3%.

Telles sont les prévisions budgétaires 2025, adoptées en séance régulière du conseil municipal lundi soir.

Le budget atteint 2 526 952 $. C'est bien sûr la perception de la taxe foncière qui génère la source principale de revenus pour la localité, avec un montant de 1 980 697 $. Au chapitre des dépenses, l'administration générale (476 495 $) et l'hygiène du milieu (451 580 $) sont les plus importantes.

Sur ce dernier point, signalons que la cueillette des matières compostables (bac brun) débutera en janvier dans le secteur urbain de la municipalité, la cinquième à bénéficier maintenant du service sur le territoire de la MRC Beauce-Centre avec Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor.

Par ailleurs, les investissements en immobilisation sont particulièrement marqués pour la première année du plan triennal, qui a été adopté lundi en même temps que le budget.

En effet, on prévoit dépenser près de 11 M$ en 2025, dont 4,5 M$ ira au projet de mise aux normes du système d'eau potable, et un même montant pour la réfection du Rang 1. En 2026, le projet d'aqueduc et d'égout du Village-Marie nécessitera des investissements de 3 750 000 $, sur des prévisions de dépenses de 4 065 000 $. Pour 2027, les projections totales atteignent 740 000 $, dont 500 000 $ iront à la réfection du pavage du Rang Saint-Pierre.

Pour la première année du plan, l'administration frédéricoise prévoit obtenir plus de 8 M $ en subventions de divers programmes du gouvernement québécois pour mener à terme les projets.