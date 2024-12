Taxes à Beauceville: un compte plus élevé de 4,9%

À Beauceville en 2025, le taux de taxes résidentielles augmentera de 4,9% en secteur urbain, et de 7,5% en territoire rural, pour une résidence moyenne évaluée à 188 510 $.

Ce sont les termes du budget adopté hier soir par les élus du conseil municipal en séance extraordinaire.

En chiffres réels, la facture sera de 3 066 $ pour le secteur urbain (+ 144 $ par rapport à 2024); elle atteindra 2 405 $ en zone rurale (+ 168 $), toujours basé sur le prix de résidence moyenne.

Le coût plus élevé n'est pas attribuable principalement au taux du 100 $ d'évaluation, qui passe de 0.7904 $ à 0.8155 $, mais à l'augmentation de la dette commune, a expliqué le directeur général, Serge Vallée.

C'est notamment l'achat de l'usine Duvaltex, au coût de 3,5 M$, qui sera convertie en centre de services municipaux et communautaires pour y abriter entre autres, l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la bibliothèque, qui a un impact à la hausse.

Le budget d'opération total adopté hier atteint 15 640 052 $, soit 10 % de plus que l'année passé, alors que la richesse foncière des immeubles imposables s'est accrue de 13 442 100 $ (2.01%). D'ailleurs en 2025, elle atteindra 825 M $.

Les taxes foncières et autres représentent encore la majeure partie des revenus, soit 75.3% des recettes prévues, pour un montant 11 777 396 $. Les services rendus (comme les heures de location de l'aréna) génèrent aussi de bonnes entrées d'argent, à raison de 1,5 M$ (+ 174 000 $).

Quant aux dépenses, elles se sont accrues de 890 909 $ par rapport à l'an dernier. Là-dessus, deux éléments coûteront plus chers: le contrat d'enlèvement de la neige, incluant le sel, qui fait un bond de 43%, passant de 1 015 000 $ à 1 448 000 $; le second est le paiement des intérêts sur la dette à long terme, qui monteront de 37% pour atteindre 985 351 $. Notons aussi qu'en cette année d'élections municipales, la Ville devra dépenser un bon 150 000 $ pour leur tenue.

Au chapitre du plan triennal d'immobilisations, on prévoit des investissements de 9,5 M$ en 2025, 10,9 M$ en 2026, et presque 4 M$ pour la troisième année.

La grosse part du gâteau ira pour le centre municipal, avec des investissements annuels sur trois ans de, respectivemen, 3, 7 et 2 millions de dollars.

Ce plan prévoit des travaux de réfection pour la route Fraser, les rangs Saint-Joseph et de la Plée, la 7e avenue, les 105e, 125e et 132e rues, entre autres; l'achat de matériel roulant (niveleuse, pelle hydraulique, rétrocaveuse, camion 6 roues et 10 roues, et même une resurfaçeuse à glace); le réaménagement «résilient» du centre-ville et le réaménagements des terrains de tennis.

«On a donné le coup cette année (avec l'achat de Duvaltex)», a fait remarquer le maire, François Veilleux, après l'adoption du budget. Il estime que le développement du centre municipal deviendra «une pierre angulaire» qui permettra à Beauceville de se doter d'installations fonctionnelles et en bon état. «Quand je vois le plancher de ciment de la caserne des pompiers qui est plein de "craques", je pense qu'il est temps que ça change», a fait remarquer le premier magistrat.