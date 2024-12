Saint-Lambert-de-Lauzon adopte un budget de 14 M$ pour 2025

Le conseil municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon a adopté son budget 2025, qui s’élève à 14 046 629 $, marquant une augmentation de 8,42 % par rapport à l’année précédente.

Ce budget reflète l’engagement de la municipalité envers un développement économique, social et environnemental durable, tout en maintenant une hausse modérée des taxes.

Une hausse des taxes encadrée

Pour une résidence moyenne évaluée à 315 000 $, la facture annuelle augmentera de 115 $ (5,23 %) pour les propriétés non desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout, et de 67 $ (2,53 %) pour celles qui le sont.

Les taux de taxation sont ajustés à 3,85 % pour le résidentiel, 4,79 % pour le commercial et 6,11 % pour l’industriel.

Projets majeurs et investissements stratégiques

Le plan triennal d’immobilisations 2025-2027, d’un montant de 28,2 M$, prévoit plusieurs initiatives stratégiques pour 2025, dont :

• 1,66 M$ pour la sécurité incendie : Achat d’un camion échelle.

• 815 000 $ pour les infrastructures dans le parc industriel : Réfection de rues et aqueducs.

• 791 000 $ pour les loisirs : Construction d’un terrain de baseball et aménagement d’un parc intergénérationnel.

• Investissements accrus dans des projets innovants et durables.

L’agrandissement du parc industriel et le développement de nouveaux quartiers résidentiels génèrent des revenus fonciers croissants. En 2024, 310 permis ont été délivrés pour des projets totalisant 33 M$ de travaux, avec 119 nouveaux logements et 161 terrains prêts à bâtir.

Le maire Olivier Dumais souligne que ce budget s’inscrit dans une vision de long terme : « En 2025, notre municipalité continuera à se transformer avec le développement de nouveaux

quartiers résidentiels et l’accueil d’entreprises et de commerces variés. Ces projets reflètent

notre engagement à bâtir une communauté prospère et inclusive », a déclaré Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon.