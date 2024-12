Lac-Etchemin : une augmentation moyenne de 2,7 % pour les propriétaires résidentiels

Le conseil municipal de Lac-Etchemin a adopté, ce mardi 10 décembre, son budget pour l’année 2025, fixant les prévisions à 8,3 millions de dollars, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2024.

Cette augmentation se traduit par une hausse moyenne de 2,7 % du compte de taxes pour les propriétaires résidentiels.

Le maire, Camil Turmel, a salué un budget qui reflète un équilibre entre le développement municipal et la capacité de payer des contribuables. « L’augmentation du compte de taxes et la capacité de payer des contribuables étant une préoccupation constante des membres du conseil, nous pouvons être fiers du budget 2025, et ce, tout en maintenant un niveau d’entretien et de développement plus qu’acceptable », a-t-il déclaré.

Le budget inclut une augmentation de 3,6 % du taux de la taxe foncière ainsi qu’un ajustement des compensations pour services municipaux variant selon les secteurs. À noter, une baisse significative de la taxe de fosse septique, qui passe de 35 $ à 18 $ grâce à l’utilisation du Programme de la taxe sur l’essence.

Projets d’immobilisations pour 2025

Le programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements de 3,1 millions de dollars en 2025, dont :

- 400 000 $ pour l’achat d’un camion de déneigement.

- 1,1 million de dollars pour le remplacement de cinq ponceaux et des travaux de pavage sur la route des Sommets.

- 200 000 $ pour l’ajout de deux nouvelles rues dans le parc industriel.

- 250 000 $ pour l’aménagement de terrains de sport, incluant pickleball et volleyball de plage.

Des augmentations de taxes qui varient

Pour les comptes de taxes, les ajustements varient selon les secteurs :

- Ex-ville de Lac-Etchemin : +35 $ pour une maison moyenne évaluée à 169 846 $.

- Secteur de la Station : +54 $ pour une maison évaluée à 121 647 $.

- Secteur de l'ex-paroisse : +50 $ pour une maison évaluée à 165 485 $.

- Secteur du Lac Raquette : +80 $ pour une maison évaluée à 269 804 $.

- Riverains du lac Etchemin : +114 $ pour une maison évaluée à 386 001 $.

- Mont-Orignal : hausse la plus marquée, avec +132 $ pour une maison moyenne de 180 859 $.