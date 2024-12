Un complexe sportif et événementiel pour Saint-Lambert-de-Lauzon

Si tout fonctionne comme prévu, un complexe sportif et événementiel d'envergure devrait ouvrir ses portes à Saint-Lambert-de-Lauzon au cours de l'année 2026.

L'annonce du projet a été faite ce matin, en conférence de presse, par le directeur général du groupe Marmax Consortium, Louis Simard, et le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, dont la Municipalité sera la locataire prioritaire, en vertu de l'entente signée entre les deux parties.

Le complexe, qui sera érigé sur l'avenue du Pont, sur des terrains vendus par la municipalité, devrait coûter au bas mot quelque 20 M$. Le consortium Marmax, qui comprend cinq actionnaires, dont M. Simard (qui a dirigé pendant plusieurs années le Complexe 2 Glaces Honco à Saint-Romuald), a été créé spécifiquement pour ce projet.

Ce nouveau pôle sportif regroupera sous un même toit plusieurs équipements: deux patinoires de dimension LNH, une salle d'entraînement, une salle multifonctionnelle, un restaurant et une boutique de sports, une patinoire et un sentier de glace extérieur, une surface de deck hockey, ainsi qu'une aire de frappe pour le golf intérieur.

C'est la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon qui sera premier utilisateur de l'endroit pour ses associations sportives de hockey, de patinage artistique, de ringuette et autres. Parmi les autres services qui seront bonifiés, celui du camp de jour, où plus de 300 enfants auront un accès à des installations couvertes.

Parmi les actionnaires, on retrouve Maxime Buteau, originaire de la région, qui considère ce projet comme un investissement à la fois pour la communauté et pour l'avenir. «Nous avons réuni des experts de divers domaines afin de constituer une équipe capable de soutenir la municipalité et de contribuer à son développement», a-t-il fait savoir.

Quant au maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, il est convaincu, comme son conseil municipal, que cette nouvelle infrastructure positionnera la Municipalité comme un pôle d’importance en sports et loisirs et que les retombées socio-économiques seront importantes dans la poursuite de son développement. «Je suis enthousiaste à l’idée de cette annonce, qui représente un véritable moteur pour le rayonnement de notre région. Ce complexe constitue une opportunité précieuse pour stimuler la croissance et dynamiser l’attractivité de notre municipalité», a conclu le maire.

La première pelletée de terre est prévue le 28 mars 2025.