Saint-Joseph-de-Beauce: hausse de la taxe foncière en deçà de 5%

Le compte de taxes à Saint-Joseph-de-Beauce connaîtra une hausse inférieure à 5% en 2025, selon les projections financières adoptées hier soir par les élus de la Ville.

Ainsi, pour une résidence moyenne évaluée à 224 613 $, la facture s'élèvera à 3 098 $ dans le secteur desservi, soit 4,86% de plus par rapport à 2024 (+ 143 $ en chiffres réels), et à 2 476 $ (+ 4,54%/+ 107 $) dans le non-desservi. C'est la dette pour les quartiers desservis qui est la principale cause de la hausse.

Seul le taux pour le service des ordures connaît une augmentation, passant de 200 $ à 220 $, alors que ceux des égouts (230 $), de l'aqueduc (310 $) et de la vidange des fosses septiques (135 $) demeurent les mêmes.

Ainsi, le budget 2025 sera de 13 218 000 $ (+ 7,73%), avec les principaux revenus provenant des diverses taxes municipales, à raison de 8,7 M$.

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 785 000 $ (+ 6.97 %). Cette hausse est due principalement à l’augmentation des salaires, le remboursement de la dette et les intérêts, les frais d’électricité, l’augmentation de la quote-part à verser à la MRC Beauce-Centre et les services de la Sûreté du Québec.

Pour ce qui est du plan triennal d'immobilisations, l'administration joseloise prévoit réaliser des investissements de 6 870 050 $ en 2025.

C'est le cas pour travaux de réfection des infrastructures sur une partie des avenues Saint-Louis et Sainte-Thérèse et sur une partie des rues Roy et du Grand-Mont. Ce projet est conditionnel à l’obtention d’une subvention du gouvernement avec le programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

De même, des travaux de pavage sont planifiés dans le rang L’Assomption Nord, entre la route 276 et la courbe en « S. Il en va de même sur une partie de l’avenue du Palais, entre la route 173 Nord et l’avenue Valmont. Dans tous les cas, les projets iront de l'avant avec l’obtention d’une subvention du gouvernement avec le programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

En 2025, la préparation des plans et devis est prévue pour la réalisation de la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées, qui demanderont des déboursés de 200 000 $. Mais c'est en 2026 que les travaux seront effectués, à hauteur de 4 M$.

Au nouveau plateau sportif multisport, l’ajout d’un tableau indicateur, d’abris pour joueurs et d’estrade sont également prévus dans le plan, incluant l’aménagement de terrains de pickleball sur le site de l’ancien aréna.

«L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du contrôle du niveau de taxation», a signalé le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon. «Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme.»