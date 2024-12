Un budget de 65,5 M$ pour Saint-Georges en 2025

La Ville de Saint-Georges a adopté son budget 2025 lors d’une séance extraordinaire tenue ce lundi 16 décembre.

Totalisant 65 477 711 $, ce budget marque une augmentation de 5,3 % par rapport à l’an dernier, dans un contexte où l’inflation s’établit à 1,3 %.

« Je tiens à saluer les efforts et la réflexion qui ont été investis par les membres du conseil

dans l'élaboration de ce budget municipal 2025. Ce dernier reflète une vision claire de nos

priorités tout en tenant compte des réalités économiques actuelles », a mentionné le maire,

Claude Morin.

Pour rappel, le nouveau rôle d’évaluation foncière, couvrant la période 2025-2027, enregistre une augmentation moyenne de 29,72 % de la valeur des propriétés.

Pour limiter l’impact de cette revalorisation, le taux de taxe foncière générale a été réduit à 0,5902 $, contre 0,7859 $ en 2024.

Les variations des comptes de taxes dépendent toutefois des secteurs. Une résidence moyenne de 274 405 $ dans les secteurs desservis verra son compte de taxes augmenter de 0,93 %, passant de 2 614 $ à 2 638 $ (+24 $). Dans les secteurs non desservis, les comptes diminueront en moyenne de 3,17 %, notamment à Saint-Jean desservi (-4,17 %).

Dans le secteur de Saint-Jean non desservi, la variation moyenne globale des taxes, qui inclut tous les types de propriétés, affiche une augmentation de 5,31 %. Cette hausse s’explique par une revalorisation foncière importante dans le secteur, où la valeur moyenne des propriétés a augmenté de 44 %.

Investissements majeurs pour 2025

Le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2025-2027 prévoit des investissements de 91,8 M$, dont 32 M$ pour l’année 2025. Parmi les projets clés :

- Prolongements, branchements et réfections AE (aqueduc et égouts) : 16 290 000 $.

- Prolongement du parc industriel de l’ouest : 2 118 000 $.

- Réfection du terrain de baseball en terrain synthétique : 2 M$.

- Acquisition d’un camion autopompe pour le Service de sécurité incendie : 1,2 M$.

- Amélioration des parcs et équipements culturels et sportifs : 811 000 $.

« Le PTI 2005-2026-2027 offre un équilibre idéal entre la prévoyance à long terme et la

flexibilité nécessaire pour s’adapter aux changements rapides. Une fois de plus, notre plan

favorise une vision cohérente et structurée, permettant une allocation efficace des ressources,

tout en garantissant la capacité à réévaluer et ajuster les priorités », a conclu M. Morin.