Saint-Joseph-des-Érables: hausse de la taxe foncière en deçà d'un pour cent

La taxe foncière augmentera sous la barre du 1%, selon le budget 2025 qu'ont adopté les élus de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, en séance de conseil le 10 décembre.

«Nous avons réussi à maintenir un équilibre entre la nécessité de financer nos projets et notre engagement à ne pas imposer une charge financière trop lourdeà nos citoyens», a écrit le maire Jeannot Roy, dans son message du bulletin municipal.

Même que le budget est en baisse comparativement à l'an dernier, passant de 1 548 755 $ à 1 428 901 $.

Ainsi, on enregistre des baisses de dépenses en loisirs et culture (- 144 350 $) de même qu'au service de la dette (- 73 645$).

Les élus ont aussi adopté le plan triennal d'immobilisations, qui propose des investissements importants dans la première année.

En 2025, on projette la réfection d'un ponceau (216 000 $) et des travaux de canalisation (60 000 $) dans le rang Saint-Bruno, l'installation d'un luminaire dans le stationnement du parc du Moulin des Fermes et autres travaux de sécurité sur le site (73 000 $), ainsi que la mise en place d'un système audio à la salle du conseil et au site du Moulin des Fermes (25 000 $). Les projets seront entrepris avec confirmation de soutien financier gouvernemental.