Un premier contrat pour faire le «portrait» de l'ancien bâtiment de Duvaltex

Les élus du conseil municipal de Beauceville ont donné un premier contrat, afin de caractériser les installations de l'usine Duvaltex, acquise cet été pour en faire le futur centre administratif et communautaire de la municipalité.

C'est Équipe Solutions qui fera le travail pour un montant de 30 000 $. a-t-il été résolu à la séance de lundi soir.

Il s'agira de mettre à jour les plans architecturaux et techniques du bâtiment, construit au début des années 1950, qui sont désuets et incomplets, a indiqué le directeur général, Serge Vallée.

Il faut notamment évaluer l'état des systèmes électriques et mécaniques de l'édifice, qui logera tout à la fois l'hôtel de ville, la caserne des pompiers, la bibliothèque et plusieurs organismes communautaires, comme le Comité d'Aide de Beauceville et Le Murmure.

Rappelons que Beauceville a acheté l'immeuble en juillet dernier au coût de 3,5 M$.

La séance en bref

— Une dernière tranche d'une aide financière, s'élevant 65 329 $, sera versée à la Corporation du quartier de la débâcle, pour son projet récréotouristique, sur le thème de la rivière Chaudière, qui sera développé sur la rive Ouest autour de la Maison Félix-Georges-Fortier. Beauceville aura injecté au total 350 000 $ dans l'aventure, dont la mise en chantier est prévu cette année.

— Deux cadets-policiers de la Sûreté du Québec seront de retour cet été, pour effectuer du travail de patrouille à Beauceville et à Saint-Joseph-de-Beauce, en vertu d'une entente de partage des ressources entre les deux villes. Leur mandat principal sera de sensibiliser les jeunes aux conséquences de l'usage du cannabis, ainsi que d'assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo sur la piste cyclable. Ils devront également informer les citoyens concernant le règlement sur la gestion de l'eau de l'aqueduc municipal et donner des conférences aux aînés sur la sécurité.

— La composition 2025 des 10 comités que compte la Ville de Beauceville est demeurée la même. Le maire, François Veilleux, y siège d'office sur tous, sauf le comité consultatif d'urbanisme.