Quartier de la débâcle: la mise en chantier du projet reportée à l'an prochain

Les immenses défis techniques pour immuniser et protéger la Maison Félix-Georges-Fortier — qui sera au centre de l'attraction du Quartier de la débâcle à Beauceville, obligent le report de la mise en chantier du projet, au moins à l'été 2025.

« Nous pensions entamer les travaux cet automne mais il y a encore trop de questions qui n'ont pas obtenu réponse et des aspects techniques à régler pour avoir le feu vert », a indiqué le chargé de projet de la Corporation du Quartier de la débâcle, Luc Fournier, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Rappelons que cette résidence victorienne, érigée sur l'avenue Lambert en 1904, et qui a été désignée immeuble patrimonial par la Ville de Beauceville l'an dernier, fait partie du projet récréotouristique dans le secteur Ouest de la municipalité. C’est dans cet édifice, et les terrains environnants, que le quartier sera aménagé, comprenant un centre d'interprétation numérique d'avant-garde, au coût de plus de 4 M$.

Il faut se rappeler que la maison était vouée à la démolition, suite aux inondations de 2019 mais qu'une mobilisation citoyenne, initiée par le maire François Veilleux, a permis de sauver l'édifice.

Or, pour protéger la maison des débâcles, il faut l'immuniser. Une tâche colossale qui demande du savoir-faire en ingénierie civile, mécanique et électrique, en plus de devoir respecter les concepts architecturaux de la résidence, sans la dénaturer en apparence. Ainsi, il faudra soulever l'édifice de ses fondations pour mener à bien la tâche. « Il n'y a pas tellement d'immunisations dans ce style-là qui ont été faites avant!, signale le chargé de projet. On est un peu dans l'inconnu quant aux coûts et aux surprises que l'on peut rencontrer. Il y a un gros facteur de risques.» En outre, un système de gicleurs, contre les incendies, sera installé alors que le circuit électrique devra être revu de fond en comble. À l'heure actuelle, trois ingénieurs sont à évaluer l'ensemble des travaux à mener pour accomplir le tout.

Signalons que la résidence est toujours la propriété de Claire Beaulieu et Raynald Dickner, qui l'opéraient comme le gîte de la maison d'Élyse, jusqu'à sa fermeture en 2020. Depuis, la Corporation assume les frais d'entretien du bâtiment (chauffage, électricité, etc.) pour le conserver en bon état. À cet effet, le groupe est soutenu financièrement par la Ville de Beauceville pour ses opérations courantes et l'entretien de la maison. Lundi, à la séance du conseil municipal, les élus ont accordé un montant de 65 000 $ à l'organisme, ce qui porte à 170 000 $ les sommes versées jusqu'ici, sur un engagement maximal de 300 000 $.

Par ailleurs, 90% du financement requis pour réaliser le Quartier de la débâcle (dont la plus importante partie servira à l'achat de la Maison Félix-Georges-Fortier et son immunisation), serait confirmé selon les promesses et les engagements pris par divers partenaires publics et privés à soutenir le projet, a indiqué Luc Fournier.