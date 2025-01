Toponyme coup de foudre 2025: le Parc de Mai parmi les finalistes

Six entreprises installées à Beauceville réclament à la Ville le paiement d'indemnités de plus de 540 000 $, en vertu de programmes incitatifs, qui étaient gérés par sa Corporation de développement industriel (CDIB), jusqu'à leur abolition à l'automne 2022. La demande introductive d'instance en dommages et intérêts a été acheminée à la Cour ...