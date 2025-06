La Municipalité de Tring-Jonction précise le processus d’installation des compteurs d’eau

La Municipalité de Tring-Jonction a tenu à apporter des précisions, ce jeudi 13 mars, sur le processus d’implantation des compteurs d’eau sur son territoire, une mesure imposée par le gouvernement du Québec pour favoriser une meilleure gestion de l’eau potable.

La municipalité rappelle que l’installation des compteurs d’eau est une exigence du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour les municipalités dépassant les normes de consommation et de fuites d’eau.

En juin 2023, un bilan a révélé que Tring-Jonction dépassait ces seuils, obligeant ainsi la municipalité à se conformer aux nouvelles directives avant le 1er septembre 2026.

En janvier dernier, le conseil municipal a annoncé que tous les immeubles non résidentiels et résidentiels de la municipalité devaient être équipés d’un compteur d’eau. Toutefois, après avoir pris en compte les préoccupations citoyennes, cette obligation a été révisée. Désormais, seuls les immeubles non résidentiels, les immeubles mixtes (résidentiels et commerciaux) ainsi qu’un échantillon de 20 résidences devront s’y conformer.

Qui est concerné ?

Les propriétaires des bâtiments suivants devront obligatoirement se procurer un compteur d’eau :

- Immeubles non résidentiels

- Immeubles mixtes

- 20 unités résidentielles sélectionnées selon des critères précis :

- Immeubles de quatre logements et plus

- Nouvelles constructions

- Bâtiments en rénovation nécessitant un permis

Les citoyens non concernés recevront un crédit de 347 $ applicable sur leurs prochains versements de taxes.

Pour rappel, l’appel d’offres pour l’acquisition des compteurs a permis de fixer le prix unitaire à 410 $, un coût inférieur aux prévisions initiales. Les propriétaires concernés devront payer 347 $ en 2025 et 63 $ en 2026 via leur compte de taxes.

L’installation des compteurs se déroulera dès le mois d'avril prochain et les personnes concernées auront jusqu'au 3 octobre pour en faire l'installation. Le début des collectes de données se fera dès janvier 2026.

Après l’installation, les propriétaires devront contacter la municipalité afin de procéder à une inspection municipale, une prise de photo, un test de communication et la pose du scellé.

Une facturation selon la consommation

Dès janvier 2026, les compteurs d’eau commenceront donc à enregistrer les quantités d’eau consommées. Toutefois, seuls les immeubles non résidentiels seront facturés pour leur consommation excédentaire. Les bâtiments résidentiels concernés par l’installation des compteurs verront leurs données utilisées à des fins de référence, sans facturation selon leur consommation.

Les citoyens souhaitant volontairement se munir d’un compteur d’eau pourront également en faire la demande auprès de la municipalité. Pour toute information supplémentaire, les résidents sont invités à contacter directement la municipalité de Tring-Jonction.