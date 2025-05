Le maire Serge Vachon sollicitera un 2e mandat

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, sollicitera l'appui de la population, lors des élections municipales de l'automne prochain, pour un 2e mandat à la tête de sa ville.

Il a confirmé ses intentions à EnBeauce.com, mardi, lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la véloroute de la MRC Beauce-Centre.

«Quand on débute un mandat, on finit souvent ce que l'autre (maire) a fait avant nous. C'est normal. Après, on commence à mettre nos empreintes pour des projets futurs. Ça prend souvent un autre mandat pour faire avancer tout ça, car dans le deuxième, on est plus représentatif des directives et des décisions prises par le conseil», a-t-il dit en substance.

Comme ces dernières années, la mise à niveau des principales infrastructures municipales ont été complétées (nouvel aréna, nouvelle caserne des pompiers, rénovation complète de l'hôtel de ville), le premier magistrat voudrait établir une planification structurée à long terme, pour le développement de la municipalité, principalement en résidentiel, afin d'attirer des promoteurs avec une offre de quartiers desservis prêts à construire. «En parallèle, on doit s'occuper aussi des plus vieux secteurs. Ça ne doit pas être négligé dans la planification», a-t-il fait savoir.

Serge Vachon, qui a siégé quatre ans comme conseiller avant de devenir maire en 2021, a conclu, en répétant ce qui est devenu sa maxime, que tout cela «doit se réaliser en tenant compte de la capacité de payer des contribuables.»