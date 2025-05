Adstock améliore son offre plein air autour du Grand lac Saint-François

Le parc national de Frontenac et la Municipalité d’Adstock ont annoncé ce mardi 6 mai, une série d’investissements et d’initiatives majeures pour améliorer l’accès au Grand lac Saint-François, enrichir l’offre récréotouristique et renforcer les mesures de protection de l’environnement.

Un montant de 275 000 $ sera injecté par le parc national de Frontenac pour réaménager le secteur du Rang 2, notamment en réhabilitant la bande riveraine, en agrandissant l’aire de stationnement et en stabilisant la rampe de mise à l’eau.

Des opérations de retrait de colonies de roseau commun, une espèce exotique envahissante, se poursuivront, tout comme des travaux de stabilisation des berges.

« Ces travaux permettront notamment aux amateurs d’activités nautiques de profiter de toute la splendeur du Grand-Lac-Saint-François, l’un des plus grands plans d’eau au sud du Québec. Nous poursuivons aussi nos opérations de lutte aux espèces envahissantes dans un esprit de conservation et de protection du territoire exceptionnel du parc national de Frontenac », a indiqué Mathieu Labrie, directeur du parc.

Un sentier de 10 km entre le parc et le mont Adstock

Autre nouveauté : un nouveau sentier multifonctionnel de 10 kilomètres, reliant le parc national de Frontenac au Mont Adstock via le village de Saint-Daniel, sera officiellement ouvert à compter du 15 mai.

Ce projet, rendu possible grâce à plusieurs partenaires dont Plein Air Adstock, Développement économique Canada, les Caisses Desjardins de la région et plusieurs propriétaires fonciers, vise à promouvoir les modes de transport durables tout en mettant en valeur les paysages locaux.

« Relier le village de Saint-Daniel et le Domaine Escapad est une première étape, d’autres projets sont à l’étude, ce qui permettrait d’étendre le sentier récréotouristique à d’autres secteurs de la Municipalité, a souligné le maire d’Adstock, Pascal Binet. À titre de “capitale du plein air et de la villégiature”, la création de ce sentier, qui concilie nature et tourisme, prend ici tout son sens. »

Une nouvelle politique environnementale pour Adstock

La Municipalité d’Adstock a aussi profité de l’occasion pour dévoiler sa nouvelle Politique environnementale, conçue par son Comité consultatif sur l’environnement. Reposant sur sept grandes orientations et un plan d’action quinquennal, elle vise à intégrer davantage de pratiques écologiques dans les activités municipales et à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux comme la biodiversité, la qualité de l’eau ou encore l’érosion.

Enfin, la Municipalité poursuit son implication dans la Coopération intermunicipale autour du Grand lac Saint-François, aux côtés de cinq autres municipalités. Ensemble, elles ont produit deux outils pratiques : un Guide du riverain et un Guide sur le contrôle des sédiments, disponibles en ligne sur adstock.ca.