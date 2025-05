Fonds culturel: une enveloppe disponible de 10 500 $

Une enveloppe de 10 500 $ sera attribuée en 2025 pour soutenir des initiatives culturelles novatrices sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Ce programme vise à stimuler la création de nouvelles initiatives culturelles sur le territoire; à encourager la collaboration entre divers partenaires du milieu; à favoriser l’implication des citoyens dans la vie culturelle locale.

L’appel à projets est ouvert en continu jusqu’au 1er août prochain, avec des subventions pouvant aller jusqu’à 3 000 $ par projet.

Les demandes seront analysées au fur et à mesure de leur réception. Il est possible que les fonds soient entièrement alloués avant la date de clôture.

Pour plus d'information, obtenir le guide d'appels à projets et le formulaire de dépôt, les intéressés peuvent de rendre sur le site web de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Patrouille verte

La MRC de La Nouvelle-Beauce annonce l’arrivée de la Patrouille verte sur son territoire pour la période estivale.

Inspiré d’initiatives similaires ailleurs au Québec, ce projet a pour but de soutenir les citoyens dans leurs efforts de tri et de favoriser de meilleures pratiques de recyclage, dans un esprit de collaboration et de respect.

La personne embauchée circulera dans les municipalités de la MRC, avec pour mandat Son mandat d'effectuer une inspection visuelle du contenu apparent des bacs de recyclage pour identifier les erreurs fréquentes et aider toute la communauté à mieux trier. Seuls les bacs déposés en bordure de rue la veille de la collecte seront observés.

Après chaque passage, un accroche-porte informatif sera laissé à la résidence. Il servira soit à féliciter pour un bon tri, soit à offrir quelques conseils pratiques pour corriger certaines erreurs communes. Il s’agit d’un geste de courtoisie et d’un outil d’éducation, jamais d’un blâme.

«L’objectif n’est pas de surveiller, mais plutôt de mieux comprendre les erreurs fréquentes (matières non recyclables, bacs mal positionnés ou endommagés) afin d’ajuster nos messages de sensibilisation et d’outiller la population. Son rôle ne sera ni de sanctionner, ni de juger, mais bien d’observer et d’informer», peut-on lire dans le dernier bulletin d'information de la MRC.

Hommage à Gaston Lévesque

Les membres du conseil et de l'équipe de la MRC de La Nouvelle- Beauce ont rendu hommage à Gaston Lévesque, décédé le 16 avril dernier, qui a occupé le poste de directeur du Service de l’aménagement et du développement du territoire pendant plus de 25 ans.

Il a joué un rôle de premier plan dans plusieurs projets, dont la gestion des zonages agricoles, incluant le développement de parcs industriels et l’expansion des périmètres d’urbanisation, l’implantation du lieu d’enfouissement technique à Frampton, et la réalisation de la Véloroute de la Chaudière, entre autres.

Au-delà de ses fonctions professionnelles, il s'est impliqué dans sa communauté. Il a siégé comme, président de l’aréna de Saint-Isidore, président du comité de développement de Saint-Isidore, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, et président de la Fondation Le Crépuscule.

«Sa générosité, son sens de l’écoute et son sens du devoir resteront vivants dans notre mémoire collective. Son dévouement sans relâche, sa passion pour le service public ainsi que sa volonté constante de faire progresser l’aménagement et le développement de notre territoire témoignent de l’impact durable qu’il a laissé sur notre milieu de vie», a fait savoir l'administration de l'organisme municipal.