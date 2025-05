Lancement des vidéos «Visages des Etchemins» 

Près d’une quarantaine de personnes ont pris part au lancement officiel des vidéos promotionnelles Visages des Etchemins, tenu ce mercredi 21 mai, au Manoir Lac-Etchemin.

La série de cinq vidéos comprend quatre témoignages authentiques de personnes ayant choisi de s’établir dans Les Etchemins. Leur regard amène le public à découvrir une région accueillante, dynamique et pleine d’opportunités.

Une cinquième vidéo vient compléter le tout, mettant en lumière la grandeur, le dynamisme et la beauté du territoire. Tournée dans les 13 municipalités des Etchemins, la vidéo présente des images à couper le souffle et des citoyens qui ont généreusement accepté de figurer pour témoigner de l’accueil et de la chaleur humaine qui émanent de la région.

Cet outil d’attractivité vise à faire connaître davantage Les Etchemins et à encourager les gens à venir s’y établir, y travailler, y investir ou visiter.

Ce projet est porté par la MRC des Etchemins, en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, Place aux jeunes en région et le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins. Il a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. Les vidéos ont été réalisées par l’agence Scène Finale.

Les vidéos seront diffusées progressivement sur les réseaux sociaux au cours des prochaines semaines. On pourra aussi les voir sur le site web de la MRC des Etchemins.