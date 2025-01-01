Nous joindre
Rencontre des acteurs du territoire

La MRC Beauce-Sartigan se mobilise pour la vision territoriale 2050

durée 14h00
12 décembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Près de cent acteurs de la MRC Beauce-Sartigan se sont réunis pour bâtir ensemble l’avenir du territoire, ce mercredi 10 décembre.

L’objectif de cette soirée était de valider la vision de la MRC pour les 25 prochaines années afin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Le but était également d’identifier les priorités d’intervention et d'actions à entreprendre pour la réaliser.

De cette vision découlera un plan d’action stratégique pour la région de Beauce-Sartigan. Bien que celui-ci s’articulera autour de plusieurs thématiques, trois grandes priorités ont déjà été identifiées : la coopération intermunicipale, l’aménagement d’équipements et d’infrastructures communautaires, culturelles, de loisirs et de sports ainsi que l’habitation. 

Les présentations et ateliers de réflexion ont permis aux participants d’approfondir leur compréhension des enjeux régionaux et d’échanger sur des thèmes essentiels tels que la gouvernance, le développement, l’environnement, l’aménagement, la mobilité durable ainsi que la culture et le patrimoine. Élus, représentants municipaux, partenaires économiques, institutionnels et communautaires ont contribué activement aux discussions, témoignant d’une volonté commune de travailler en synergie.

La vision territoriale 2050 sera officiellement adoptée en mars prochain, une fois les résultats de cette consultation colligés. Son adoption marquera la première étape de la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC. Cette démarche constitue également un jalon important dans l’élaboration du cadre d’intervention associé au Fonds région et ruralité, qui injectera un peu plus de 4 M$ dans la région au cours des trois prochaines années.

