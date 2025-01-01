Courcelles-Saint-Évariste se cherche un nouveau nom

Nous joindre
Les citoyennes et citoyens de Courcelles-St-Évariste, mais aussi toutes les personnes intéressées par la toponymie, sont invités à soumettre des propositions pour trouver le nouveau nom de la Municipalité, et ce, jusqu'au 11 janvier prochain.

Les critères retenus pour orienter les suggestions sont: en français, original, rassembleur et à l’image des deux secteurs. « Le but est de recueillir le maximum de propositions, sans égard à la provenance des participants, pour parvenir à en sélectionner quelques-unes à soumettre au vote populaire », a précisé le maire de Courcelles-St-Évariste, Francis Bélanger.

L'objectif est que ce nouveau nom incarne la nouveauté et l’originalité, qu’il évoque la municipalité par rapport à son histoire, à sa nature, qu’il soit rassembleur, qu’il démontre la complémentarité des secteurs originaux de Courcelles et de St-Évariste-de-Forsyth et qu’il soit francophone. Les propositions n’ont pas à correspondre à l’ensemble des critères pour être admissibles.    

Un formulaire électronique a donc été conçu pour permettre aux intéressés de soumettre leur suggestion (il est disponible sur le site internet de la municipalité). Il est aussi possible de faire des suggestions par la poste ou en personne, à l’un des deux bureaux municipaux.

Au terme de l’appel de propositions, le 11 janvier 2026, les membres du comité pour la dénomination se réuniront afin de sélectionner les meilleures à soumettre au vote populaire qui lui, sera réservé aux citoyennes et citoyens de la Municipalité ainsi qu’aux propriétaires d’immeubles situés sur le territoire. La tenue du vote est prévue au printemps 2026.  

