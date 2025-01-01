Lancement du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière 

Plus d’une vingtaine de personnes issues des milieux agricole, forestier et institutionnel étaient réunies hier, au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin, pour prendre connaissance de la nouvelle mouture du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA).

C'est le préfet de la MRC des Etchemins, Christian Chabot, qui a présidé à la présentation synthèse du plan révisé, notamment les grandes orientations prévues dans le document sur les perspectives de développement pour le territoire des Etchemins.

Rappelons qu’un PDZAA est un instrument de planification visant la mise en valeur de la zone agricole d’une MRC tout en favorisant le développement durable des exploitations.

Les consultations publiques tenues dans le cadre du processus de révision a permis d’identifier ce qui façonne l’identité et le potentiel de la MRC des Etchemins et de mettre en lumière les fermes, la forêt, l’acériculture, le territoire et les paysages, ainsi que l’agrotourisme.

Le nouveau plan d’action est articulé autour de cinq chantiers, soit le soutien à l’entrepreneuriat agricole et à la relève; la mise en valeur du potentiel agricole, connaissance et diversification des activités agricoles et maintien des acquis; l'agroforesterie et l'acériculture; la mise en marché de proximité, la transformation agroalimentaire et l'agrotourisme; ainsi que la gestion durable de l’eau, l'agroenvironnement et les changements climatiques.

La révision de celui des Etchemins a été rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026.

Le rapport complet est disponible sur le site web de la MRC.