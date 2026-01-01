Immobilisations: des règlements d'emprunt de 6 M$ à Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie veut procéder à des règlements d'emprunt pour mettre en oeuvre d'importants projets inscrits à l'An 1 de son Programme triennal d'immobilisations 2026-2027-2028.

Deux résolutions ont été adoptées en ce sens, hier soir, lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, présidée par la mairesse, Luce Lacroix.

La première concerne un emprunt de 3 M$ afin de procéder à l’acquisition de matériel roulant et d’équipements pour le Service de sécurité incendie. Il s'agit d'un camion autopompe, évalué à 1 350 000 $, et d'un camion-citerne, au coût d'un million $. En 2027, on prévoit aussi dépenser 500 000 $, cette fois pour un camion échelle-pompe.

L'autre emprunt, également de trois millions, concerne trois édifices municipaux patrimoniaux. Ainsi, la Ville veut réaménager et mettre aux normes la salle Mgr-Labrie (750 000 $), puis mettre en conformité la Chapelle Sainte-Anne (500 000 $) et la Maison Pierre-Lacroix (510 000 $). Dans ces cas, l'administration mariveraine acheminera des demandes de subventions gouvernementales mais l'exécution des travaux n'est pas conditionnelle à leur obtention.

Par ailleurs, les personnes habiles à voter sur l’approbation des règlements d'emprunt pourront s'enregistrer les 3 et 4 février auprès du bureau municipal.

La séance en bref

— Sainte-Marie vient de signer un nouveau bail de cinq ans avec la SQI (Société québécoise des infrastructures) pour la location de son édifice du 644, route Cameron, qui abrite le Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec. Il en va de même avec la location du terrain de l’écocentre régional de La Nouvelle-Beauce, sis au 1690 boulevard Vachon-Nord. L'entente avec la MRC de La Nouvelle-Beauce couvre une période de dix ans, avec deux années de prolongation.

— La Ville acheminera une demande à la fourniture de services de deux cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2026. Il en résultera une dépense de 15 300 $.

— Toujours pour la période estivale, on a procédé à l'embauche d'une coordonnatrice et trois chefs de programme pour la gestion des camps de jour et activités de la saison chaude.