Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Séance du conseil municipal

Immobilisations: des règlements d'emprunt de 6 M$ à Sainte-Marie

durée 12h00
20 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de  Sainte-Marie veut procéder à des règlements d'emprunt pour mettre en oeuvre d'importants projets inscrits à l'An 1 de son Programme triennal d'immobilisations 2026-2027-2028.

Deux résolutions ont été adoptées en ce sens, hier soir, lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, présidée par la mairesse, Luce Lacroix.

La première concerne un emprunt de 3 M$ afin de procéder à l’acquisition de matériel roulant et d’équipements pour le Service de sécurité incendie. Il s'agit d'un camion autopompe, évalué à 1 350 000 $, et d'un camion-citerne, au coût d'un million $. En 2027, on prévoit aussi dépenser 500 000 $, cette fois pour un camion échelle-pompe.

L'autre emprunt, également de trois millions, concerne trois édifices municipaux patrimoniaux. Ainsi, la Ville veut réaménager et mettre aux normes la salle Mgr-Labrie (750 000 $), puis mettre en conformité la Chapelle Sainte-Anne (500 000 $) et la Maison Pierre-Lacroix (510 000 $). Dans ces cas, l'administration mariveraine acheminera des demandes de subventions gouvernementales mais l'exécution des travaux n'est pas conditionnelle à leur obtention.

Par ailleurs, les personnes habiles à voter sur l’approbation des règlements d'emprunt pourront s'enregistrer les 3 et 4 février auprès du bureau municipal.

La séance en bref

— Sainte-Marie vient de signer un nouveau bail de cinq ans avec la SQI (Société québécoise des infrastructures) pour la location de son édifice du 644, route Cameron, qui abrite le Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec. Il en va de même avec la location du terrain de l’écocentre régional de La Nouvelle-Beauce, sis au 1690 boulevard Vachon-Nord. L'entente avec la MRC de La Nouvelle-Beauce couvre une période de dix ans, avec deux années de prolongation.

— La Ville acheminera une demande à la fourniture de services de deux cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2026.  Il en résultera une dépense de 15 300 $.

— Toujours pour la période estivale, on a procédé à l'embauche d'une coordonnatrice et trois chefs de programme pour la gestion des camps de jour et activités de la saison chaude.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Frampton dévoile sa nouvelle image municipale

Publié à 10h00

Frampton dévoile sa nouvelle image municipale

Lors de la préséance du conseil municipal tenue ce lundi soir, les élus de la municipalité de Frampton ont présenté leur toute nouvelle image. Cette nouvelle identité visuelle est le résultat d’un projet de modernisation réfléchi et mûri. L'idée étant de démontrer qu'au fil des années, Frampton a évolué. Le milieu grandit, se développe et ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle image plus moderne pour Saint-Gédéon-de-Beauce

Publié à 8h00

Une nouvelle image plus moderne pour Saint-Gédéon-de-Beauce

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se modernise avec l’adoption d’un nouveau logo officiel. Ce logo représente une vision moderne des valeurs et des attraits de la communauté. Il servira pour le site internet, les communications, les réseaux sociaux, etc. « Je pense que Saint-Gédéon était dû pour un renouveau, une nouvelle image et une ...

LIRE LA SUITE
La MRC Beauce-Centre fixe ses priorités pour les prochaines années

Publié le 15 janvier 2026

La MRC Beauce-Centre fixe ses priorités pour les prochaines années

La MRC Beauce-Centre amorce un nouveau mandat sous le signe de la collaboration, de la rigueur et de l’engagement collectif. Le préfet de la MRC, Patrice Mathieu, a profité de ce début de mandat pour réaffirmer les priorités qui guideront l’action du conseil des maires et de l’équipe administrative au cours des prochaines années. « C’est avec un ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge