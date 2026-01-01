Nous joindre
Beauceville

C'est journée «Portes ouvertes» au futur Centre de services municipaux et communautaires

durée 08h00
5 mars 2026
Par Salle des nouvelles

C'est aujourd'hui que la population de Beauceville pourra visiter les installations du futur Centre de services municipaux et communautaires.

En effet, la journée Portes ouvertes se déroule ce jeudi 5 mars, de 13 h à 19 h, à l'édifice situé au 662, de la 9e avenue.

Cette activité permettra aux résidentes et aux résidents de visiter le bâtiment une toute dernière fois et de découvrir le potentiel des lieux avant le début des travaux de rénovation. L'information présentée sur place permettra aux visiteurs de constater l'espace disponible, de visualiser les vocations futures envisagées et d'être informés sur les grandes lignes et la vision de l'organisation municipale sur ce centre situé au coeur de la communauté.

Les participants pourront également profiter d’une collation, ainsi que de la présence de membres du personnel municipal et d’élus, qui seront disponibles pour répondre aux questions et échanger avec la population.

La Ville souhaite lancer une invitation toute spéciale aux anciens travailleurs et travailleuses de l’usine Moore, qui auront l’occasion de visiter le bâtiment une dernière fois avant qu’il n’entame une nouvelle étape de son histoire.

