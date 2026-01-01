Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Séance du conseil municipal

Beauceville s'oppose au programme de rachat d’armes à feu

durée 12h00
3 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Comme plusieurs autres municipalités et organismes au Québec, la Ville de Beauceville a emboîté le pas en inscrivant son opposition au programme de rachat d’armes à feu lancé par le gouvernement fédéral.

En tout cas, c'est le sens d'une résolution adoptée unanimement par les membres du conseil municipal, qui étaient tous présents à la séance régulière tenue hier soir.

C'est le conseiller du district 5, Keven Pomerleau, qui a lu et proposé la résolution, concoctée au premier chef par la Ville de Gracefield (Outaouais).

On demande donc à Ottawa «de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut», et au gouvernement du Québec, d'intervenir «afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier  des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique.» La résolution indique aussi que les priorités d'intervention en la matière doivent porter sur la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, «plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues.»

Rappelons que depuis la mi-janvier, et jusqu’au 31 mars, les Canadiens peuvent souscrire au programme fédéral de rachat d’armes à feu de style arme d’assaut et ainsi être indemnisés à hauteur moyenne de 1200 $ par arme. Pour les particuliers, 2585 modèles d'armes sont actuellement assujettis. Ottawa souhaite récupérer 152 000 armes à feu prohibées. Ce programme pourrait coûter jusqu’à 742 millions de dollars aux contribuables, dont 248 millions seront versés en dédommagement aux propriétaires qui se départiront de leurs armes interdites.

Signalons que des manifestants proarmes se sont rassemblés, samedi dernier, devant l’Assemblée nationale à Québec, afin de montrer leur opposition au programme. Parmi ceux-ci se trouvaient le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, et le candidat dans Beauce-Sud du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.

La séance en bref

— Beauceville va permettre la construction de 12 nouveaux logements, dans l'édifice situé sur le lot abritant les adresses 446-448, du boulevard Renault, anciennement Rembourrage Plante. Le conseil a adopté une résolution dérogeant à sa réglementation d’urbanisme, notamment l’emplacement et les dimensions des stationnements, ainsi que la superficie du lot.

— La Ville a renouvelé son contrat annuel d'assurance-responsabilité, auprès de BFL Canada, au montant de 189 273 $.

— Transport Adrien Roy et filles a obtenu le contrat de calcium d’épandage comme abat-poussière dans les chemins de gravier. Le taux est de 0,453 cents le litre.

— Pour le Service de sécurité incendie, le conseil a entériné l'achat d’appareils respiratoires et bonbonne (CFS Ltée — 28 312 $) et d’un combiné de désincarcération (Boivin et Gauvin Inc. — 27 971 $).

—  Le conseil a adopté une résolution demandant au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, une clause de droits acquis pour les travailleurs étrangers temporaires (TET).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gestion des déchets: les préfets veulent régler le litige cette année

Publié à 8h00

Gestion des déchets: les préfets veulent régler le litige cette année

Les préfets de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre veulent régler cette année le litige qui les oppose dans le dossier de la fin de leur entente intermunicipale sur la gestion des déchets, qui remonte à décembre 2022.  « On veut régler ça en 2026 », ont répondu en coeur Patrice Mathieu et Olivier Dumais, lors d'un entretien ...

LIRE LA SUITE
Manon Bougie élue au conseil d’administration de l’UMQ 

Publié le 27 février 2026

Manon Bougie élue au conseil d’administration de l’UMQ 

La mairesse de la Ville de Saint Georges, Manon Bougie, vient d'être élue représentante régionale, au conseil d'administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Son mandat de deux ans prendra effet le 1er avril prochain. Elle représentera le territoire administratif de la Chaudière-Appalaches. Dans ces fonctions, elle jouera le ...

LIRE LA SUITE
Taxibus Saint-Georges permet désormais la réservation en ligne

Publié le 24 février 2026

Taxibus Saint-Georges permet désormais la réservation en ligne

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 24 février, la modernisation de son service de Taxibus. En effet, le service offre maintenant à ses abonnés une nouvelle plateforme de réservation en ligne permettant de planifier, payer et suivre leurs déplacements en temps réel. Cette mise à jour technologique vise à améliorer l’expérience des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge