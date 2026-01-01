Beauceville s'oppose au programme de rachat d’armes à feu

Comme plusieurs autres municipalités et organismes au Québec, la Ville de Beauceville a emboîté le pas en inscrivant son opposition au programme de rachat d’armes à feu lancé par le gouvernement fédéral.

En tout cas, c'est le sens d'une résolution adoptée unanimement par les membres du conseil municipal, qui étaient tous présents à la séance régulière tenue hier soir.

C'est le conseiller du district 5, Keven Pomerleau, qui a lu et proposé la résolution, concoctée au premier chef par la Ville de Gracefield (Outaouais).

On demande donc à Ottawa «de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut», et au gouvernement du Québec, d'intervenir «afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique.» La résolution indique aussi que les priorités d'intervention en la matière doivent porter sur la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, «plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues.»

Rappelons que depuis la mi-janvier, et jusqu’au 31 mars, les Canadiens peuvent souscrire au programme fédéral de rachat d’armes à feu de style arme d’assaut et ainsi être indemnisés à hauteur moyenne de 1200 $ par arme. Pour les particuliers, 2585 modèles d'armes sont actuellement assujettis. Ottawa souhaite récupérer 152 000 armes à feu prohibées. Ce programme pourrait coûter jusqu’à 742 millions de dollars aux contribuables, dont 248 millions seront versés en dédommagement aux propriétaires qui se départiront de leurs armes interdites.

Signalons que des manifestants proarmes se sont rassemblés, samedi dernier, devant l’Assemblée nationale à Québec, afin de montrer leur opposition au programme. Parmi ceux-ci se trouvaient le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, et le candidat dans Beauce-Sud du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.

La séance en bref

— Beauceville va permettre la construction de 12 nouveaux logements, dans l'édifice situé sur le lot abritant les adresses 446-448, du boulevard Renault, anciennement Rembourrage Plante. Le conseil a adopté une résolution dérogeant à sa réglementation d’urbanisme, notamment l’emplacement et les dimensions des stationnements, ainsi que la superficie du lot.

— La Ville a renouvelé son contrat annuel d'assurance-responsabilité, auprès de BFL Canada, au montant de 189 273 $.

— Transport Adrien Roy et filles a obtenu le contrat de calcium d’épandage comme abat-poussière dans les chemins de gravier. Le taux est de 0,453 cents le litre.

— Pour le Service de sécurité incendie, le conseil a entériné l'achat d’appareils respiratoires et bonbonne (CFS Ltée — 28 312 $) et d’un combiné de désincarcération (Boivin et Gauvin Inc. — 27 971 $).

— Le conseil a adopté une résolution demandant au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, une clause de droits acquis pour les travailleurs étrangers temporaires (TET).