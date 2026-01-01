Nous joindre
Explications du maire

Une nouvelle image plus moderne pour Saint-Gédéon-de-Beauce

20 janvier 2026
Léa Arnaud
Léa Arnaud

Par Léa Arnaud, Journaliste

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se modernise avec l’adoption d’un nouveau logo officiel.

Ce logo représente une vision moderne des valeurs et des attraits de la communauté. Il servira pour le site internet, les communications, les réseaux sociaux, etc. « Je pense que Saint-Gédéon était dû pour un renouveau, une nouvelle image et une nouvelle visibilité », a mentionné Jean-Philippe Mercier, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. 

La forme évoque à la fois une feuille, un arbre et un toit dans un mouvement vers le haut soulignant l’élan collectif, le dynamisme et la fierté. Les éléments en rouge inscrivent subtilement les lettres "S" et "G". Les couleurs ont été choisies pour souligner le caractère chaleureux de la population. Le rouge pour l’audace, l’originalité et la passion. Le vert pour les espaces naturels et la vitalité. Le jaune pour l’ambition et les initiatives. « On voulait quelque chose qui allait chercher ce que Saint-Gédéon représentait. On voulait quelque chose qui ressemble aux citoyens. »

Toutefois, ce nouveau logo ne remplace pas les armoiries de la municipalité, symbole historique de la municipalité, soulignant ses racines et son patrimoine, souvent utilisées lors de cérémonies officielles, sur des documents protocolaires ou pour des occasions solennelles. « On n'oublie pas nos racines, les armoiries vont toujours rester », a conclu le maire.
 

