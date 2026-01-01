Frampton dévoile sa nouvelle image municipale

Lors de la préséance du conseil municipal tenue ce lundi soir, les élus de la municipalité de Frampton ont présenté leur toute nouvelle image.

Cette nouvelle identité visuelle est le résultat d’un projet de modernisation réfléchi et mûri. L'idée étant de démontrer qu'au fil des années, Frampton a évolué. Le milieu grandit, se développe et s’affirme c'est pourquoi la municipalité souhaitait une identité actuelle, contemporaine et dynamique.

Trois grands axes ont été développés à propos de la municipalité:

Accueillante

- Une population ouverte et chaleureuse

- Des paysages paisibles et inspirants

Vivante

- Des attraits et des activités diversifiés

- Des services et des installations de proximité

- Une qualité de vie remarquable

Innovante

- Une volonté affirmée de se distinguer

- Une municipalité tournée vers l’avenir

On les retrouve directement de le logo.