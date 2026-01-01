Une visite du futur Centre de services municipaux et communautaires de Beauceville

Voir la galerie de photos

Plus de 200 personnes sont allées visiter, ce jeudi 5 mars, les installations du futur Centre de services municipaux et communautaires de la Ville de Beauceville.

Le but de cette activité était de permettre aux résidentes et aux résidents de visiter le bâtiment avant le début des travaux d'aménagement et de rénovation, et d'informer des grandes lignes et de la vision de l'organisation municipale sur ce centre situé au coeur de la communauté.

Rappelons que c'est en juillet 2024 que le bâtiment industriel, situé au 662 de la 9ᵉ Avenue, a été acheté au coût de 3,5 M$, du manufacturier en tissage industriel Duvaltex. Le premier critère qui a motivé l'acquisition de cette usine est qu'elle se trouve complètement en retrait de la zone inondable.

Beauceville doit aménager cet ancien édifice «de la Moore» afin d'y installer, sous un même toit, les principaux services municipaux et communautaires, notamment l’hôtel de ville, la bibliothèque Madeleine-Doyon, la caserne de sécurité incendie, une salle multifonctionnelle et des locaux et espaces pour accueillir divers organismes du milieu, comme le Comité d'aide de Beauceville et Le Murmure, pour ne nommer que ceux-ci.

EnBeauce.com s'est rendu sur place pour le faire tour du propriétaire en compagnie du maire de Beauceville, Patrick Mathieu, et de son directeur général, Serge Vallée.

Regardez le reportage vidéo de la visite des installations en cliquant sur la flèche de lecture sur la photo en début d'article.

Avec la collaboration de la journaliste Léa Arnaud.