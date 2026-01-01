Bilan 2025: Saint-Georges a émis 154 M$ en permis de construction

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 1560 permis de construction et de rénovation au cours de l’année 2025, pour une valeur globale de 154 920 104 $.

C'est le bilan qui vient d'être rendu public par voie de communiqué de presse.

Ces divers projets permettront à terme l’ajout de 352 unités de logement sur le territoire de Saint-Georges.

Si l’on compare à l’année 2024, qui avait été une année record, il s’agit d’une diminution des investissements de 43,7 M$. Les principales baisses ont été notées dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel.

En contrepartie une hausse des investissements dans tous les secteurs de la construction domiciliaire, tant au niveau des maisons unifamiliales que des jumelés et des bâtiments multifamiliaux.

Avec l'ajout de 352 unités de logement, l'année 2025 se classe au troisième rang de l'histoire de la Ville, derrière 2005 (383 unités) et 2024 (354 unités).

Précisons qu’au mois de décembre, le Service de l’urbanisme a autorisé 43 permis pour une valeur de 2,6 M$.

En bref au conseil

Lors du conseil de ville de ce lundi 19 février, la mairesse Manon Bougie, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle rubrique sur le site internet de la municipalité. Nommée « Madame la Mairesse, j'ai une question... », cette rubrique permettra de rejoindre directement cette dernière afin de lui poser une question, à laquelle elle répondra au conseil de ville suivant. Les questions devront être posées au plus tard à 10h30, le jour de la séance du conseil.

« Évidemment, il y a aura une procédure (pour les personnes souhaitant poser une question), à savoir de se nommer, comme pour les gens qui viennent à la séance poser une question », a-t-elle ajouté.

La mairesse a complété que des petites capsules vidéos seront également ajoutée, d'abord pour présenter l'équipe municipale, puis plus tard, sur des sujets d'intérêts. Ces décisions viennent appuyer la volonté du nouveau conseil de donner une plus grande importante à la participation citoyenne.