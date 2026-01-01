Nous joindre
Plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité dans les Etchemins

22 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Lors d’une rencontre d’information réunissant près de 75 personnes au Manoir Lac-Etchemin, le 8 janvier, la MRC des Etchemins a lancé un appel à projets totalisant plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité de son territoire.

Il s’agit d’une occasion pour réaliser des projets mobilisateurs afin de concrétiser des initiatives en faveur du développement du milieu, de l’économie, de la communauté et de l’attractivité. 

Les projets doivent répondre aux priorités et aux spécificités définies dans le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire de la MRC des Etchemins. Ils doivent s’inscrire dans l’un des domaines d’intervention suivants: la vitalité économique, le dynamisme culturel, le développement social, la protection de l’environnement, la ruralité, l’habitation, le soutien aux municipalités locales, l’amélioration des milieux de vie, la mise en valeur du patrimoine, l’aménagement et la mise en valeur du territoire.

« Grâce au Fonds régions ruralité, la MRC des Etchemins souhaite soutenir des initiatives qui répondent aux priorités locales, renforcent l’attractivité du milieu et contribuent durablement à la vitalité économique et sociale de nos communautés », a souligné Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins.

Cet appel à projets est lancé par la MRC des Etchemins grâce au gouvernement du Québec dans le cadre du volet Développement territorial du Fonds régions et ruralité afin de soutenir la vitalité du territoire. Il soutient la création d’emploi, ainsi que le démarrage, le maintien et la croissance des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL). Il permet aussi d’initier et de développer des projets structurants dans les municipalités de la MRC.

Déposer un projet

Pour obtenir plus d’information sur les projets admissibles, les conditions ainsi que les modalités, les promoteurs sont invités contacter Pierre-Olivier Gauthier, directeur du service de développement économique de la MRC des Etchemins au 418 625-9000 poste 2264 ou par courriel : pogauthier@mrcetchemins.qc.ca.

Les personnes, les organismes, les entreprises ou les municipalités souhaitant déposer un projet peuvent le faire dès maintenant en remplissant le formulaire sur le site Internet de la MRC.

La date limite pour déposer un projet est le 16 mars pour ce premier appel à projet. 

