Terrain de tennis à Saint-Martin: un mouvement s'organise contre le projet

durée 12h10
21 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des citoyens de Saint-Martin se mobilisent pour empêcher la Municipalité d'aller de l'avant avec la construction d'un terrain de tennis et pickleball dans la localité.

Ce projet est inscrit au plan triennal d’immobilisations 2026-2028, qui a été adopté en séance de conseil lundi soir, tout de suite après l'adoption du budget municipal 2026.

Mais lors de l'assemblée, une quarantaine de résidents sont venu manifester leur désaccord à ce que la municipalité engage une somme de 425 000 $, le coût estimé pour aménager le terrain.

Signalons que l'idée de faire un court de tennis est inscrite dans les livres de Saint-Martin depuis 2021. À l'époque, on prévoyait dépenser environ 200 000 $, mais les coûts ont explosé depuis. De même, une subvention de 125 000 $ a été octroyée mais elle vient à échéance cette année. Si elle n'est pas dépensée en 2026, les argents seront perdus. 

Les opposants invitent leur concitoyens habiles à voter à aller signer aujourd'hui, entre 9 et 19 h, le registre municipal pour réclamer un référendum qui pourrait empêcher le règlement d"emprunt de 425 000 $.

