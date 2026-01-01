Un tronçon de la Véloroute de la Beauce sera rendu accessible aux motoneiges

Les élus de la MRC Beauce-Centre ne s'opposent pas à la demande du Club de motoneige de Saint-Joseph, d'utiliser un tronçon de la Véloroute de la Beauce, comme sentier pour la motoneige.

C'est du moins la décision rendue à la séance régulière du conseil, tenue mercredi soir.

La portion visée se trouve en secteur rural, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction. Le relocalisation du sentier, dont le tracé actuel est en zone inondable — ce qui entraîne parfois sa fermeture alors que la saison de pratique n'est pas terminée — permettra de réduire les enjeux de sécurité pour les usagers.

Cette permission d'occupation ne sera accordée que pour une période d'un an, et ne s'appliquera que lors de la saison 2026-2027.

L'entente qui sera signée entre les parties est notamment assortie d'une clause de protection d'assurances pour un montant minimal de 3 M$.

La MRC de La Nouvelle-Beauce doit aussi donner son approbation à la demande.

Toujours concernant la piste cyclable, la MRC Beauce-Centre vient d'accepter la fermeture définitive des travaux de mise aux normes (réfection de ponceaux), et de construction de la traverse Sud, qui ont été effectuées l'année dernière dans le secteur du Parc des Rapides-du-Diable, à Beauceville. Les retenues monétaires aux deux contrats ont donc été libérées auprès de l'entrepreneur Excavation Gagnon et Frères, soit des montants de 35 163 $ et 28 965 $.

Enfin, peu d'informations ont transpiré, lors d'une rencontre en décembre dernier entre les maires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, et des représentants de la Direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, au sujet de la reprise des travaux de construction de la passerelle de la piste cyclable, qui enjambera la rivière Calway.

Rappelons qu'une ondée diluvienne, qui s'était produite le 10 juillet 2025, avait provoqué la crue de la Calway, et complètement ravagé le site du chantier, le rendant impraticable et dangereux. Celui-ci est fermé depuis.

À l'époque, un porte-parole du ministère avait signalé que, compte tenu de l'ampleur des dégâts et de la transformation du passage, le projet devait être réévalué, ce qui impliquerait nécessairement une hausse des coûts. «Ils songent à un nouveau tracé», a laissé savoir le maire Patrick Mathieu, lors de la séance de mercredi soir.

La séance en bref

— La nouvelle rémunération annuelle des élus qui siègent à la table du conseil a été fixée par voie de résolution. Ainsi, le préfet recevra 35 633 $, le préfet suppléant, 10 510 $, et les autres membres du conseil, 7 006 $ chacun. À cela s'ajoute des allocations de dépenses qui s'élèvent, dans le même ordre de poste, à 17 816 $, 5 255 $, et 3 503 $. Signalons que la rémunération par jeton de présence a été abolie par cette résolution.

— La MRC recevra une enveloppe supplémentaire de 40 000 $, qui s'ajoutera à la somme de 80 000 $, déjà confirmée dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

— Un contrat de 28 628 $ a été octroyé à l'entreprise Pompes R. Fontaine pour l'entretien des six aérateurs de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire, situé sur la rive Ouest de Beauceville. Les élus ont aussi approuvé le rapport 2025 de suivi post-fermeture de ce site, qui doit être produit annuellement, et lequel fait état des intervention réalisées pour le traitement des eaux de lixiviation.

— La MRC versera une aide financière de 6 300 $ à la Société du patrimoine des Beaucerons. De même, on a prolongé le projet de gestion documentaire (archivage) de la MRC, mené par ce même organisme depuis octobre. Des honoraires totalisant 4 518 $ seront versés pour une équivalence de 13 jours de travail.