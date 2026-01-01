Nous joindre
Centre de services municipaux et communautaires

Portes ouvertes au futur CSMC de Beauceville

durée 15h00
13 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Beauceville invite ses habitants à participer à la porte ouverte du futur Centre de services municipaux et communautaires le jeudi 5 mars, de 13 h à 19 h.

Cette activité permettra à la population de visiter le bâtiment une toute dernière fois et de découvrir le potentiel des lieux avant le début des travaux de rénovation. L'information présentée sur place permettra aux visiteurs de constater l'espace disponible, de visualiser les vocations futures envisagées et d'être informés sur les grandes lignes et la vision de l'organisation municipale sur ce centre situé au coeur de la communauté.

Les participants pourront également profiter d’une collation, ainsi que de la présence de membres du personnel municipal et d’élus, qui seront disponibles pour répondre aux questions et échanger avec la population.

La Ville souhaite lancer une invitation toute spéciale aux anciens travailleurs et travailleuses de l’usine Moore, qui auront l’occasion de visiter le bâtiment une dernière fois avant qu’il n’entame une nouvelle étape de son histoire.

