Séance du conseil des maires

Deux projets d'aménagement durable soutenus par la MRC des Etchemins

12 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Lors de la séance du conseil des maires, tenue ce mercredi 11 mars, les membres du conseil  de la MRC des Etchemins ont annoncé l’octroi de 17 600 $ pour deux projets d’aménagement durable sur les terres du domaine de l’État.

Ils sont financés en vertu du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) afin de permettre la réalisation d’initiatives d’aménagement durable sur les terres du domaine de l’État. Cet appel  à projets a été rendu possible grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP):

• Le Parc du Massif du Sud reçoit 12 500 $ pour la réfection de la Route panoramique  (rechargement et nivelage sur environ 6 km), menée par la Corporation d’aménagement et de  développement du Massif du Sud (CADMS); 

• La municipalité de Saint-Camille-de-Lellis reçoit 5 600 $ pour le projet de remplacement d'un  ponceau, le nivelage et le débroussaillage d'une partie du chemin du coupe-feu. 

Inventaire du patrimoine immobilier
À cette même séance, la MRC des Etchemins a adopté son inventaire du patrimoine immobilier. C'est le Comité d’aménagement qui est nommé responsable de l’analyse des demandes de démolition qui pourraient être déposées par les  municipalités.

Rappelons que la Loi sur le patrimoine culturel a introduit l’obligation pour les MRC d’adopter et de mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940, qui sont situés sur leur territoire, et qui présentent une valeur patrimoniale, et ce, avant le 1er avril.  

Une démarche préparatoire à l’inventaire a été réalisée par la firme Patri-Arch, qualifiée dans le domaine, afin d’identifier les immeubles et secteurs à potentiel patrimonial sur le territoire et d'en assurer leur  caractérisation en recensant et en rassemblant les données existantes en matière de patrimoine immobilier. Ce projet d’inventaire a d’abord été présenté aux municipalités, afin qu’elles valident les informations.

Embauche d’un aménagiste
La MRC vient d'embaucher Yannick Faucher à titre d’aménagiste. Titulaire d’un baccalauréat  en géographie, M. Faucher a cumulé 24 ans d’expérience diversifiée à la MRC de l’Érable, où il occupait jusqu’à  tout récemment le poste d’aménagiste et de directeur de l’aménagement. Il complètera l’équipe déjà en place et débutera officiellement ses fonctions à la MRC ce lundi 16 mars. 

