Scott parmi les finalistes au concours Kraft Hockeyville

Pour le Québec, c'est la municipalité de Scott qui a été choisie comme l'une des 13 finalistes canadiennes au concours Kraft Hockeyville.

L'annonce a été faite ce samedi 14 mars par le comité organisateur de l'événement, qui fête ces vingt ans d'existence.

Ce faisant, le village est déjà assuré de recevoir au moins 50 000 $ pour son projet d'aménagement de sa patinoire extérieure — Scott ne possède pas d'aréna — soit installer un toit au-dessus de la patinoire et, éventuellement un système de réfrigération directement au plafond.

Pour la suite, deux grands finalistes seront dévoilés le 21 mars, alors que le grand champion de Kraft Hockeyville 2026 sera annoncé en direct durant La Soirée du hockey du 4 avril.

La communauté gagnante recevra 250 000 $ pour des améliorations à ses installations, ainsi que la possibilité d’accueillir un match de présaison de la LNH. Si Scott l'emporte, ce match se disputé au Centre Caztel de Sainte-Marie.

La municipalité qui terminera deuxième recevra quand même 100 000 $, qui s'ajoutera au 50 000 $ déjà confirmé.

Rappelons qu'en 2016, Saint-Isidore avait fait partie des finalistes du Canada à ce même concours.