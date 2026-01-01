Avertisseur de fumée: visite des pompiers à domicile 

Les pompiers du Service de la sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges ont débuté la campagne annuelle de vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences et les immeubles à logements de son territoire.

Cette démarche préventive vise à sensibiliser les citoyens à l'importance de posséder des avertisseurs de fumée fonctionnels et conformes. Les visites permettront notamment de vérifier la présence, l'emplacement et le bon fonctionnement de ceux-ci, tout en répondant aux questions des occupants concernant la sécurité incendie.

Lors d’un incendie, chaque seconde compte et un avertisseur de fumée fonctionnel peut vous sauver la vie et celle des personnes que vous aimez.

Si une anomalie est détectée, les pompiers demanderont au propriétaire de communiquer avec le Service de la sécurité incendie pour l’en informer dès que les correctifs auront été apportés.

Pour les immeubles multilogements, la responsabilité du propriétaire est de fournir des avertisseurs de fumée fonctionnels de moins de 10 ans et de les remplacer au terme de cette période. Pour sa part, il revient au locataire de changer les piles et d’aviser son propriétaire orsqu’un des détecteurs a plus de 10 ans ou ne fonctionne plus.

Il est important de noter que si vous êtes absent, un formulaire d’auto-inspection sera laissé sur place, vous devez le compléter, afin d’éviter une deuxième visite.

Veuillez noter que les pompiers qui se présenteront à votre domicile seront dûment identifiés.