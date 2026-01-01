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Subvention de 75 000 $

Un projet d’espace vert multifonctionnel à Lac-Etchemin

durée 15h00
11 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Municipalité de Lac-Etchemin bénéficiera d'un soutien financier de 75 000 $ pour la réalisation de son projet d’espace vert multifonctionnel.

La somme a été consentie par la MRC des Etchemins, lors de la séance du conseil des maires tenue ce mercredi 10 juin. Cette contribution est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

L’aide financière permettra notamment de réaliser les travaux de préparation du site, en plein coeur du village,  d'assurer l’aménagement du  terrain, l’installation de mobilier d’accueil, la création d’un axe piétonnier, l’aménagement d’une aire de jeux avec son mobilier, la mise en place d’un espace événementiel ainsi que l’installation d’un système d’éclairage. Le projet total représente un investissement de 300 000 $. 

La création de cet espace s’inscrit dans une démarche de revitalisation entreprise par la municipalité qui vise à redonner à la  population et aux visiteurs un lieu de détente, de rencontre et de rayonnement avec vue sur le lac. 

Soutien à quatre entreprises

La MRC des Etchemins a aussi octroyé des financements totalisant 213 687 $ grâce au Fonds local d’investissement (FLI) et au Fonds local de solidarité (FLS).

Quatre entreprises du territoire bénéficient des prêts: 

• J.R. Roy inc. (Lac-Etchemin) — Prêt de 40 000 $ pour l’acquisition de quincailleries par trois repreneurs.

• Ladécoupe inc. (Saint-Prosper) — Prêt de 93 687 $ pour la modernisation et la transformation numérique.

• Auberge des Etchemins (Lac-Etchemin) — Prêt de 40 000 $pour le rachat des actifs de l’auberge.

• Cado-Gaz inc. (Saint-Zacharie) — Prêt de 40 000 pour son fonds de roulement.

Dans le même ordre d'idée, la MRC des Etchemins invitent les entrepreneurs et les organismes de son territoire à entrer en contact avec son Service de développement économique (developpement@mrcetchemins.qc.ca - 418 625-9000) afin de découvrir toutes les opportunités d’aide financière disponibles.

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