Rachat d’armes à feu: la MRC Beauce-Centre s'oppose aussi

La MRC Beauce-Centre vient de s'inscrire dans les instances municipales qui s'opposent au programme de rachat d’armes à feu du gouvernement fédéral.

Une résolution en ce sens a été adoptée à la majorité, lors de la séance du conseil des maires, tenue hier soir. Seuls les premiers magistrats de Saint-Frédéric et de Tring-Jonction, Jacques Berthiaume et Mario Groleau ont voté contre, justifiant leur refus par le fait de ne pas avoir consulté les membres de leur propre conseil sur la question.

La résolution demande principalement au gouvernement du Québec de retirer son appui au programme et d'intervenir auprès d'Ottawa afin que le fédéral cesse immédiatement toutes les démarches liées à la mise en oeuvre de cette politique jugée «inutile, inefficace, excessivement coûteuse et injuste.»

Rappelons que depuis la mi-janvier, et jusqu’au 31 mars, les Canadiens peuvent souscrire au programme fédéral de rachat d’armes à feu de style arme d’assaut et ainsi être indemnisés à hauteur moyenne de 1200 $ par arme. Pour les particuliers, 2585 modèles d'armes sont actuellement assujettis. Ottawa souhaite récupérer 152 000 armes à feu prohibées. Ce programme pourrait coûter jusqu’à 742 millions de dollars aux contribuables, dont 248 millions seront versés en dédommagement aux propriétaires qui se départiront de leurs armes interdites.

Lundi, la Municipalité de Frampton a aussi emboîté le pas, après Beauceville, Sainte-Marie, Saint-Benjamin, Saint-Honoré, Saint-Éphrem et quelques autres localités de la région.

Piste cyclable: «presque réglé» pour Beauceville

Le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, a fait savoir que le litige entre son administration et la MRC Beauce-Centre, quant à la facture finale à payer pour la piste cyclable était «presque réglé.»

Rappelons que lors de la reddition des comptes le printemps dernier, la MRC réclamait un montant de 1 807 881 $ à Beauceville pour honorer sa quote-part dans le projet. La facture avait été vivement contestée et Beauceville avait demandé un audit externe pour s'assurer de l'exactitude du calcul. Depuis, la municipalité a accepté de verser 1,2 M$ mais il reste un résiduel de plus de 600 000 $.

Signalons que la véloroute a demandé des déboursés de 8 640 268 $ pour le tracé nord-sud de 20 km qui traverse les villes de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce.

Par ailleurs, le préfet, Patrice Mathieu, a réaffirmé que son administration «poussait fort» auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour qu'une traverse soit réalisée cette année afin de permettre aux cyclistes de franchir la rivière Calway.

Rappelons qu'en juillet dernier, les travaux de construction de la passerelle pour enjamber le cours d'eau — qui établit la division territoriale entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville —, ont été complètement interrompus, après que des pluies torrentielles aient causé le débordement de la rivière, et emporté une partie du remblai ferroviaire, qui devait constituer un des axes du pont.

Le scénario le plus susceptible d'être retenu, pour relier dans un avenir rapproché les deux côtés de la piste, sera d’utiliser le pont de la route 173, et de l'aménager de façon sécuritaire pour les cyclistes.

«Il y a un plan A et un plan B mais on veut que cela puisse se faire cette année», a réitéré le préfet, qui aura une nouvelle rencontre avec des représentants de la direction régionale du MTMD.

Nouvelle directrice générale

Une nouvelle directrice générale et greffière-trésorière entrera en fonction dès lundi prochain à la tête de la MRC: il s'agit de Sylvie Côté.

Le conseil des maires a accepté son embauche par voie de résolution.

Un communiqué de presse sera émis prochainement, qui fera état de ses expériences de travail.

Elle succèdera officiellement à Jacques Bussières, qui avait été démis de ses fonctions en septembre 2025. L'intérim avait été assuré depuis par Marcelle Paradis, qui reprendra son poste antérieur de directrice générale adjointe.