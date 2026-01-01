Consultation publique sur le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine

C'est ce soir que se tiendra une assemblée de consultation publique sur la décitation et la modification du plan d'urbanisme, en lien avec le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine.

Le tout se déroulera à la salle municipale de l'endroit, à compter de 19 h 30.

Le nouveau maire, Marc-Antoine Cyr, présidera la rencontre où il fera un état des lieux du presbytère, du stationnement, et du terrain du salon funéraire, qui ont été acquis par la municipalité en septembre dernier, au coût de 395 000 $.

Au cours de cette consultation, le conseil local du patrimoine expliquera le projet de règlement et les conséquences de son entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendues à ce moment.

La municipalité doit orienter l'usage des emplacements acquis de la fabrique, tout en maintenant la reconnaissance de la valeur des lieux et des bâtiments présents à titre de site patrimonial, notamment pour des motifs architectural, historique, emblématique, ethnologique et paysager.

De même, un promoteur présentera son projet de développement du terrain face au presbytère, situé à l'angle de la route Sainte-Thérèse (Principale) et de la rue Langevin.

Sur cette portion de terrain, le conseil municipal veut se donner un droit de regard.