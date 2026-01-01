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Ce lundi 27 avril

Le fluor de retour au menu du conseil de ville de Saint-Georges

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28 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Martin Doyon, porte-parole du groupe Saint-Georges sans fluor, était de retour au micro, lors du conseil de ville de ce lundi 27 avril, afin de demander aux élus d'accélérer leur réflexion autour de la fluoration de l'eau. 

En effet, lors du précédent conseil, il y a deux semaines, Martin Doyon avait déjà pris la parole, non pas pour débattre, comme il l'avait mentionné à ce moment-là, mais pour déposer une pétition de plus de 1 500 signatures contre la fluoration de l'eau.  

Ce lundi soir, lors de la période des questions, ce dernier souhaitait avoir des nouvelles de la réflexion des membres du conseil. « Madame la mairesse, vous m'aviez répondu avoir besoin de temps pour bien réfléchir, c'est normal, mais il y a une chose que je tiens à souligner. Concernant le temps, ça fait 9 ans que nous avons créé, avec la coalition "Eau Secours", Saint-Georges sans fluor, alors ça fait 9 ans qu'on attend aussi », a-t-il débuté. 

De plus, le citoyen de Saint-Georges ouest demande aux élus et à la mairesse un moratoire immédiat sur les prochaines commandes de fluor. « L'acide hexafluorosilicique présent dans les réserves de l'usine d'eau potable à Saint-Georges, serait à un niveau d'environ 15 %, ce qui suffit pour un peu plus d'un mois. Si il y a une commande de ce produit qui est envoyée (...) la réserve va être remplit à un niveau qui va donner un approvisionnement d'au moins 10 mois (...)  Ma première demande est donc de demander un moratoire à la personne qui fait les commandes, afin de ne pas en recevoir un nouvelle ».

De son côté, la mairesse de la Ville de Saint-Georges Manon Bougie, a indiqué être « un peu déçue » de la pétition remise il y a deux semaines, étant donné que celle-ci ne comportait ni numéro de téléphone, ni adresse. « J'aurais quand même voulu aller interpeller ces gens et pouvoir leur parler ». 

La mairesse a également voulu revenir sur le temps demandé pour la réflexion de l'équipe municipale concernant ce sujet. 

« Si je vous ai demandé du temps, ce n'est pas pour réfléchir dans notre tête, c'est qu'on a besoin de discuter et les rencontres de comités sont extrêmement chargées. Ce n'est pas parce que l'on veut étirer. On doit attendre d'avoir du temps et je ne veux pas mettre ça 5 minutes à l'agenda. Je dois avoir du temps pour qu'on en discute et probablement plus qu'une fois. »

Concernant les réserves de produit, Manon Bougie a expliqué que si le conseil décidait d'arrêter la fluoration, ces dernières « n'auraient pas d'importances » et ne seraient, à ce moment-là, pas utilisées. Martin Doyon a de son côté complété qu'il serait « très surpris » qu'une fois livrée, le produit ne serait pas ajouté à l'eau potable. 

Sur la demande de moratoire, la mairesse a ajouté qu'un moratoire ne pouvait se décidé sur un sujet qui n'avait pas été discuté et a rappelé que le conseil demandait du temps.

Martin Doyon a terminé en demandant au conseil un délai, ce à quoi la mairesse a répondu qu'il allait être difficile d'être précise étant donné les discussions à avoir. Elle a néanmoins répété vouloir tenir son engagement sur le fait de tenir cette réflexion lors de prochains comités. 

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