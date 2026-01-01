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Fonds régions et ruralité

MRC de Beauce-Sartigan: 1,7 M$ pour le développement des communautés

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19 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

En séance hier soir, le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a adopté le Cadre d’intervention pour la vitalité du territoire, une étape essentielle pour accéder au Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du Québec.

Dans ce document, la MRC cible différents enjeux et identifie les priorités d’intervention pour favoriser la vitalité du territoire sur les plans économique, culturel, social et environnemental. Il résulte des démarches de consultation tenues à l’automne 2025 et de la vision adoptée par la MRC en février 2026. 

Par la même occasion, l’appel de projets pour l'année financière 2026-2027 du FRR, est officiellement lancé. Le financement du volet Développement territorial, rend disponible un montant total de 1 752 052 $, soit 1 402 052 $ pour le fonds local, et 350 000 $ pour le fonds régional. 

Le FRR est accessible jusqu’à l’épuisement des fonds, en fonction des sommes engagées aux cours des années, ou au plus tard le 1er novembre 2027. Les projets soumis devront répondre aux priorités établies dans le Cadre d’intervention et être des initiatives structurantes contribuant à la vitalité du territoire et à l’amélioration de la qualité de vie de la population. Le Cadre d’intervention ainsi que le Guide du demandeur précisent les critères d’admissibilité ainsi que les modalités de dépôt. Ils peuvent être consultés sur le site Web de la MRC.

«Avec cette enveloppe financière, la MRC souhaite soutenir et accompagner les municipalités et les organismes admissibles, en misant sur des projets ayant des retombées concrètes et durables pour le territoire», a indiqué le préfet de la MRC, Francis Bélanger.

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