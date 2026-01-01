Municipalité de Saint-Martin: aménagement d'un terrain de tennis

La Municipalité de Saint-Martin désire recevoir des soumissions pour l'aménagement d'un nouveau terrain de tennis sur le site du Complexe Matra à Saint-Martin de Beauce.

Les travaux comprennent, sans s'y limiter:

• Aménagement d'un terrain de tennis incluant structure et drainage

• Équipements requis {clôture, filet, poteaux, etc.)

Les documents relatifs à cet appel d'offres peuvent être obtenus en s'adressant au Service électronique d'appel d'offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web, www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

La Municipalité n'encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s'assurer, avant de présenter son offre, d'obtenir tous les documents reliés à cet appel d'offres.

Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place d'affaires au Québec ou ayant un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicables au propriétaire, qui détiennent toutes les licences nécessaires en vertu de la règlementation applicable sont admises à soumissionner.

Les soumissions dans des enveloppes scellées, adressées à l'attention de Madame Mireille Busque, directrice générale & greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Martin seront reçues jusqu'à 11 h, le jeudi 14 avril 2026, au bureau municipal de Saint-Martin situé au 131, 1re avenue est, Saint-Martin (QC), G0M 1BO. L'ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit, le même jour, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions. La Municipalité de Saint-Martin ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

La Municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne sera en outre passible d'aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subies à la suite d'une telle décision.

La soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant équivalent à 10% du montant total (toutes taxes incluses) de la soumission.