Beauceville identifie des projets d'aménagement territorial

Il a beaucoup été question d'aménagement d'espaces publics du territoire, lors de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Beauceville, tenue hier soir.

Comme l'a mis en perspective le maire Patrick Mathieu, ces propositions découlent du rapport de consultations publiques, menées au cours des deux dernières années sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement, et des travaux d'étude de la firme Vivre en ville, pour la revitalisation de la municipalité.

Au premier chef, les élus ont adopté huit résolutions, pour exercer le droit de préemption de la municipalité (i.e. premier acheteur), sur autant de lots situés sur la rive Ouest, dans le quadrilatère formé de l'avenue Lambert, de la 114e rue, de la 6e avenue et de la 126e rue, maintenant appelé le Quartier de la débâcle.

Ceci vise à s'arrimer au projet récréotouristique de 4 M$ qui verra le jour dans le secteur, comprenant la préservation de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, et l'installation d'un centre d'interprétation numérique d'avant-garde sur les inondations.

Dans ce sens, le conseil a aussi confié un mandat à l'administration d'élaborer une vision d'aménagement «afin de favoriser une planification harmonieuse et complémentaire de la revitalisation de l'Ouest de Beauceville», intégrant les dimensions récréatives, sociales et territoriales.

Beauceville veut aussi aménager deux parcs.

Le premier, «à chien», prendrait place sur un terrain du boulevard Renault, voisin de l'édifice de CAMBI.

Le second serait aménagé pour recevoir des véhicules récréatifs (VR), qui pourraient y faire halte une nuit ou deux. L'endroit serait un prolongement des installations au 499 du boulevard Renault, où se trouve justement la station de vidange de VR.

Dans les deux cas, l'administration devra faire un rapport au conseil avec des recommandations quant aux scénarios d'aménagement possible ou d'emplacement alternatifs, le cas échéant.

Enfin, deux sites d'accès à la rivière Chaudière pour les embarcations nautiques seront examinés.

En premier lieu, à partir du cul-de-sac de la 187e rue, vers la sortie Nord du boulevard Renault.

L'analyse devra aussi tenir compte de l'accès qui a déjà été envisagé et partiellement aménagé au 229, de l'avenue Lambert, qui se trouve à l'embouchure de la rivière du Moulin. C'est d'ailleurs par cet endroit que le «bateau-grenouille» est descendu vers la rivière au printemps pour aller casser la glace.

La séance en bref

— En mars, la Ville de Beauceville a émis 15 permis de construction et de rénovation, pour une valeur totale d 384 957 $. Depuis le début de l'année 2026, la valeur atteint 2 075 718 $ (50 permis).

— Le conseil a adopté une résolution pour la consolidation de 16 règlements d'emprunt, échelonnés entre 2004 et 2020, pour un montant total de 3,5 M$.

— Pour une 2e année de suite, la Ville acheminera une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réfection de l'asphalte de l'avenue Lambert, entre la route 108, et le pont de la rivière du Moulin. En attendant de refaire la chaussée, elle demande que des mesures correctives soient prises afin «de combler les trous présents en bonne quantité.»

— En raison d'un manque d'inspecteurs municipaux, Beauceville vient de retenir les services de l'Agence de planification urbaine et régionale. Six agents seront à la disposition, à raison de 15 heures par semaine pendant trois mois, au tarif horaire de 85, ce qui représente un budget approximatif de 15 300 $.

— Beauceville a ratifié un protocole d'entente avec l'organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu à Saint-Georges à l'été 2027. Elle mettra à disposition son terrain de baseball situé sur le plateau la Cité sportive.

— Une analyse des outils de communication actuels de la Ville sera menée, comprenant la page Facebook, le site Internet et le journal Le Beaucevillien.