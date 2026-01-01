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L'enjeu de la surpopulation féline

La Beauce présente à la marche pour les chats errants

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5 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Environ une trentaine de citoyennes et de citoyens de la Beauce, dont des membres du Comité santé et bien-être animal de Saint-Gédéon, ont pris part, hier devant l'édifice de l'Assemblée nationale du Québec, à une marche de mobilisation sur la réalité des chats errants.

L'événement de solidarité se tenait simultanément dans plusieurs autres villes de la province,  pour exposer le phénomène de la surpopulation féline, qui constitue un problème social en constante augmentation.

En effet, on estime qu'il y aurait près d’un million de chats errants au Québec, vivant dans la misère et exposés à la faim, aux maladies, aux blessures et aux dangers de la rue.

Les marcheurs de la mobilisation réclament notamment la stérilisation obligatoire partout au Québec, et le micropuçage obligatoire pour tous les chats. Les groupes concernés expliquent que la présente situation exerce, tant sur le plan financier qu’émotionnel, une pression énorme sur les refuges, les organismes de sauvetage, et les bénévoles du milieu.

D'ailleurs, une pétition réclamant des mesures pour mettre fin à cette surpopulation se trouve en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Les intéressés peuvent la signer en cliquant directement ici. Le doucment sera accessible jusqu'au 11 avril.

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