La Ville de Beauceville rend hommage à près de 160 bénévoles

La Ville de Beauceville a souligné, ce dimanche 26 avril, l’engagement de près de 160 bénévoles lors de son traditionnel brunch annuel tenu au Club de golf de Beauceville, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

L’événement visait à reconnaître la contribution de ces citoyens impliqués dans différents organismes locaux, un rôle essentiel dans une municipalité comme Beauceville, où le tissu communautaire repose en grande partie sur le bénévolat.

Au cours de la rencontre, plusieurs anniversaires d’organismes ont été mis en lumière, dont le 110e du Cercle des fermières #25 et du Corps de cadets 619. D’autres organisations ont également été soulignées, notamment pour leurs 75, 55 ou 50 années d’existence, illustrant la longévité et la stabilité du milieu communautaire local.

Un hommage particulier a été rendu à Sœur Hélène Pomerleau, reconnue pour ses 50 années d’implication au sein de la chorale du Chœur Saint-François. Son engagement a été souligné par la remise d’un certificat et d’une gerbe de fleurs.

Des représentants politiques étaient également présents, dont le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ainsi qu’un représentant du député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

Au-delà des reconnaissances individuelles, l’activité a permis de rappeler l’importance du bénévolat dans la vitalité des communautés de la région, où plusieurs services et événements reposent sur l’implication citoyenne.

La Ville de Beauceville a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des bénévoles présents, alors que ce type d’engagement demeure un pilier du dynamisme local.