Saint-Hilaire-de-Dorset inaugure son nouveau parc des loisirs

La Fête du voisinage, célébrée ce samedi 6 juin, a été l'occasion pour les résidents de Saint-Hilaire-de-Dorset de procéder à l’inauguration du tout nouveau parc des loisirs aménagé aux côtés du bureau municipal situé au 847, rue Principale.

« C’était important pour nous de créer un lieu de rassemblement pour toute la famille », a précisé d’entrée de jeu le maire de la municipalité, Michel Breton. « La proximité avec le bureau municipal et son emplacement au cœur du village créent un sentiment de sécurité que nous cherchions à offrir à nos enfants et nos aînés. Je tiens à remercier nos partenaires financiers qui ont permis la réalisation de cet espace de jeu et de socialisation. »

La construction d’un module de jeu, l’aménagement d’aires de jeu libre et de détente, l’achat d’équipements de sport et de loisir ainsi que l’installation d’un cabanon d’entreposage sont les pièces maitresses de ce projet. Une attention particulière a été accordée à la disposition du site pour y intégrer des bacs à fleurs et de jardinage, puisque Saint-Hilaire-de-Dorset est membre des Fleurons du Québec.

Des partenaires financiers misant sur la ruralité et la vitalité

Ce projet représente un investissement de 132 500 $, dont 6 500 $ ont été versés par les contribuables, à même les surplus cumulés. La MRC de Beauce-Sartigan et la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce ont complété le financement.

La majeure partie du financement a effectivement été assurée par la Politique de développement du territoire (PDT) de la MRC de Beauce-Sartigan, dont les sommes proviennent du pacte fiscal du gouvernement du Québec. Présent lors de l’inauguration, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales Samuel Poulin a rappelé que ce nouveau parc représente « un investissement concret dans la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Saint-Hilaire-de-Dorset. Ces espaces rassembleurs contribuent au dynamisme de nos communautés et offrent aux familles un lieu propice aux rencontres, aux loisirs et à la vie active. »

Le PDT de la MRC de Beauce-Sartigan a ainsi contribué pour un montant de 106 000 $, considérant que le projet du parc des loisirs satisfaisait aux critères énoncés. Le parc des loisirs « permet aux familles et aux aînés de profiter d’infrastructures durables, sécuritaires et accessibles », a mentionné le préfet Francis Bélanger. « C’est aussi une façon d’encourager l’activité physique et d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Hilaire-de-Dorset. »

La Municipalité a également pu compter sur la généreuse contribution de la Caisse Desjardins du Cœur-de la-Beauce qui a soutenu le projet à hauteur de 20 000 $.

Renouvellement de la classification des Fleurons du Québec

Profitant de la grande participation des Dorsétoises et Dorsétois à cette Fête du voisinage, la Municipalité a procédé à la distribution de plants de fines herbes et rappelé que 2026 est l’année du renouvellement de la classification des Fleurons du Québec. « Le passage des Fleurons au cours de l’été est une belle occasion de mettre en valeur notre village », a expliqué la conseillère municipale membre du comité d’embellissement, Johannie Nadeau. « Nous faisons appel à votre bonne collaboration afin que chacun, à sa façon, contribue à l’embellissement de son environnement. Le tout afin de refléter une image accueillante et soignée de notre milieu. »