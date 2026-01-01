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Soutien de 4 M$ du gouvernement du Québec

Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

durée 12h00
4 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

C'est en présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, que s'est effectuée, le 2 mai, l'inauguration officielle du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin.

Le nouveau garage se situe au 505B, rue Principale, à côté de l'abri à abrasifs. Doté d'une superficie totale d'environ 500 mètres carrés, l'édifice comprend trois portes de garage, un entrepôt, une cuisine, un bureau, des espaces de rangement et un atelier mécanique, en plus d'une mezzanine.

Signalons que le gouvernement du Québec a octroyée une aide financière de 3 934 200 $ pour la réalisation de ce projet.

« À Saint-Robert-Bellarmin, comme c'est le cas partout au Québec, nous sommes en action pour accompagner les municipalités dans leurs projets qui visent à améliorer les services offerts à la population », a déclaré le ministre Poulin.

« Je ressens une grande fierté de voir ce projet se concrétiser grâce à l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a indiqué la mairesse de Saint-Robert-Bellarmin, Marilyn Lévesque. Il permettra d'offrir des services plus efficaces, tout en facilitant le travail de notre équipe des travaux publics et en protégeant mieux nos équipements des rigueurs de l'hiver, au bénéfice de toute la population. Encore une fois, merci pour cet appui essentiel à notre communauté. »

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