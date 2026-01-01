Une brigade de sauvetage nautique créée à Lac-Etchemin

La Municipalité de Lac-Etchemin a annoncé, le 24 juillet, la création d’une brigade de sauvetage nautique, en partenariat avec Desjardins et la Municipalité de Saint-Aurélie.

Ce projet représente un investissement total de près de 60 000 $, qui a permis l’acquisition d’équipements et d’accessoires spécialisés pour les interventions sur les plans d’eau. Une partie de la somme a également servi à la formation de membres du Service incendie Lac-Etchemin/Saint-Luc.

La Caisse Desjardins des Etchemins et la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce ont contribué à hauteur de 20 000 $. La Municipalité de Saint-Aurélie a aussi accordé un appui de 1 000 $ au projet.

Avec la présence de plusieurs lacs et cours d’eau sur son territoire, la Municipalité de Lac-Etchemin indique avoir fait de la sécurité nautique une priorité. Elle rappelle également que les municipalités souhaitant intervenir sur un plan d’eau doivent maintenant respecter des exigences de formation spécialisée en sauvetage nautique pour leur personnel.

La nouvelle brigade sera opérationnelle sur l’ensemble des plans d’eau de Lac-Etchemin ainsi que sur le territoire de la MRC des Etchemins.

Dix pompiers volontaires du Service incendie Lac-Etchemin/Saint-Luc ont complété une formation spécialisée de 32 heures avec la firme SRS Sauvetage Nautique inc. Ils pourront ainsi intervenir lors d’urgences nautiques.