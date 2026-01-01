Immunisation de la Maison Fortier: trois soumissions reçues

Trois soumissions ont été reçues par la Ville de Beauceville pour les travaux d’immunisation des fondations de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, qui sera au coeur du centre récréotouristique du Quartier de la débacle.

En effet, selon les données de l'avis public du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), Les Constructions G.B.M., de Beauceville, a déposé la soumission la plus basse, se chiffrant à 1 770 445 $. Les deux autres entrepreneurs sont Construction JL Groleau (1 221 034 $), de Saint-Georges, et Construction Finition (1 660 749 $), de Lévis.

Les travaux consisteront principalement à soulever temporairement le bâtiment, remplacer les fondations existantes par de nouvelles, appliquer un système d’étanchéité sur les nouvelles fondations, ainsi que réaliser les travaux de plomberie sous dalle, incluant leur raccord aux services municipaux.

Il s'agira d'une entreprise colossale puisque la résidence d'architecture victorienne, et érigée en 1890, comporte trois étages.

La semaine dernière, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, avait annoncé une aide financière de 457 500 $ pour ce chantier visant à protéger durablement contre les inondations.

Même si l'appel d'offres est terminé et que les trois soumissions sont connues, la Corporation du Quartier de la débâcle n'a toujours pas confirmé officiellement qui obtiendra le contrat.

Avec l'enclenchement de cette phase 1 du projet, le cconseil d’administration de la Corporation vise une ouverture du site en 2028, qui comprendra un centre récrétouritisque d'interprétation immersif et moderne sur l'histoire des débâcles en Beauce et leur impact sur la communauté régionale.

Au total, les investissements dépasseront les 4 M$.