Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chaudière-Appalaches

Une enveloppe d'un million $ disponible au Fonds régions et ruralité

durée 16h15
14 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière Appalaches (TREMCA), mandatée à titre de comité régional de sélection de projets dans le cadre  du Fonds régions et ruralité (FRR), lance un nouvel appel de projets afin de soutenir des initiatives à portée régionale.

Une enveloppe d'un million de $ est mise à la disposition des promoteurs pour la réalisation de  projets structurants contribuant au développement et au rayonnement de la région. 

Les projets soumis devront s’inscrire dans la priorité régionale de «favoriser des milieux de vie inclusifs, attractifs et dynamiques où les membres de la communauté  peuvent s’épanouir en maintenant et développant des services de proximité et en créant des  environnements favorables à la santé.»

Les projets financés devront démontrer des retombées significatives pour la région de la  Chaudière-Appalaches et favoriser la concertation entre les acteurs du milieu. Conformément aux  exigences du programme, ils devront avoir un impact sur un minimum de quatre MRC ou s’inscrire  dans une démarche concertée à l’échelle régionale. 

« Cet appel de projets est une occasion concrète d’agir sur la qualité de vie de nos citoyens. En  soutenant des initiatives structurantes, la TREMCA souhaite contribuer activement à des milieux  de vie inclusifs, attractifs et dynamiques partout en Chaudière-Appalaches. Nous invitons donc  les organisations à proposer des projets ambitieux et rassembleurs », a souligné Daniel Turcotte,  président de l'organisme

Les promoteurs sont invités à consulter les modalités du programme ainsi que le guide du  promoteur et, à déposer leur demande au plus tard le 27 août 2026 sur le site Québec.ca.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Avertisseur de fumée: visite des pompiers à domicile 

Publié hier à 10h00

Avertisseur de fumée: visite des pompiers à domicile 

Les pompiers du Service de la sécurité incendie de la Ville de  Saint-Georges ont débuté la campagne annuelle de vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences et les immeubles à logements de son territoire.  Cette démarche préventive vise à sensibiliser les citoyens à l'importance de posséder des avertisseurs de fumée fonctionnels et ...

LIRE LA SUITE
Un projet d’espace vert multifonctionnel à Lac-Etchemin

Publié le 11 juin 2026

Un projet d’espace vert multifonctionnel à Lac-Etchemin

La Municipalité de Lac-Etchemin bénéficiera d'un soutien financier de 75 000 $ pour la réalisation de son projet d’espace vert multifonctionnel. La somme a été consentie par la MRC des Etchemins, lors de la séance du conseil des maires tenue ce mercredi 10 juin. Cette contribution est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, ...

LIRE LA SUITE
Saint-Éphrem veut rénover son aréna pour 5 millions de dollars

Publié le 10 juin 2026

Saint-Éphrem veut rénover son aréna pour 5 millions de dollars

La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce va déposer ce mois-ci une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour la rénovation de son aréna. La résolution a été acceptée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui s’est tenu ce 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge