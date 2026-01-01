Séance du conseil des maires
Seize projets appuyés par la MRC Beauce-Centre
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
La MRC Beauce-Centre vient d'accorder un appui financier totalisant 573 246 $ répartis dans 16 projets qui ont été jugés admissibles en vertu du programme Fonds région et ruralité.
C'est le conseil des maires qui a endossé les recommandations du comité d'analyse, lors de la séance régulière, tenue ce mercredi.
Une somme de 323 26 $ provient de l'enveloppe locale, alors que 250 000 $ sont tirés de l'enveloppe territoriale.
Voici les projets qui ont été acceptés:
Ville de Beauceville
Halte touristique Beauceville (parc des Rapides-du-Diable) — 63 000 $
Saint-Séverin
Église de Saint-Séverin — 23 119 $
Saint-Frédéric
Du mouvement sur la patinoire — 29 352 $
Saint-Joseph-de-Beauce
Aménagement de trois terrains de pickleball — 58 224 $
Saint-Joseph-des-Érables
Panneaux d'interprétation historique — 23 784 $
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Un panneau intelligent au service de notre communauté —31 206 $
Chevaliers de Colomb de Saint-Victor
Création d'un local pour le camp de jour — 37 468 $
Saint-Jules
Aménagement d'un terrasse extérieure - Centre des loisirs — 24 812 $
Les Résidences Ste-Famille de Tring-Jonction
Installation d'air climatisé — 32 277 $
Saint-Victor
Projet de restauration de la plage du Lac Fortin — 40 000 $
Musée Marius-Barbeau
Héritage Beauceron: 2026-2028 — 40 000 $
COBARIC
Contrôle de la Berce de Caucase (MRC Beauce-Centre) — 8 000 $
Club Parentaide
Faire rayonner les produits et producteurs de Beauce-Centre — 40 000 $
Maison des jeunes Beauce-Centre
Plus qu'un local — 40 000 $
Saint-Jules
Aménagement extérieur structurant du Centre des loisirs (phase 2) — 40 000 $
Coop de santé Robert-Cliche
Acquisition d'équipements et travaux de réaménagement des locaux — 42 000 $