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Séance du conseil des maires

Seize projets appuyés par la MRC Beauce-Centre

durée 15h00
18 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC Beauce-Centre vient d'accorder un appui financier totalisant 573 246 $ répartis dans 16 projets qui ont été jugés admissibles en vertu du programme Fonds région et ruralité.

C'est le conseil des maires qui a endossé les recommandations du comité d'analyse, lors de la séance régulière, tenue ce mercredi.

Une somme de 323 26 $ provient de l'enveloppe locale, alors que 250 000 $ sont tirés de l'enveloppe territoriale.

Voici les projets qui ont été acceptés:

Ville de Beauceville
Halte touristique Beauceville (parc des Rapides-du-Diable) — 63 000 $

Saint-Séverin
Église de Saint-Séverin — 23 119 $

Saint-Frédéric
Du mouvement sur la patinoire — 29 352 $

Saint-Joseph-de-Beauce
Aménagement de trois terrains de pickleball — 58 224 $

Saint-Joseph-des-Érables
Panneaux d'interprétation historique — 23 784 $

Saint-Odilon-de-Cranbourne
Un panneau intelligent au service de notre communauté —31 206 $

Chevaliers de Colomb de Saint-Victor
Création d'un local pour le camp de jour — 37 468 $

Saint-Jules
Aménagement d'un terrasse extérieure - Centre des loisirs — 24 812 $

Les Résidences Ste-Famille de Tring-Jonction
Installation d'air climatisé — 32 277 $

Saint-Victor
Projet de restauration de la plage du Lac Fortin — 40 000 $

Musée Marius-Barbeau
Héritage Beauceron: 2026-2028 — 40 000 $

COBARIC
Contrôle de la Berce de Caucase (MRC Beauce-Centre) — 8 000 $

Club Parentaide
Faire rayonner les produits et producteurs de Beauce-Centre — 40 000 $

Maison des jeunes Beauce-Centre
Plus qu'un local — 40 000 $

Saint-Jules
Aménagement extérieur structurant du Centre des loisirs (phase 2) — 40 000 $

Coop de santé Robert-Cliche
Acquisition d'équipements et travaux de réaménagement des locaux — 42 000 $

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