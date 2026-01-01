La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan a annonc. un soutien financier de 266 029 $ à six promoteurs.

Cet appui est possible grâce à l’apport financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du volet 2 - Développement territorial du Fonds régions et ruralité. Le financement accordé permet de répondre à trois priorités établies par la MRC qui sont de :

- planifier le développement du territoire de façon cohérente et consolidée afin de dynamiser les noyaux urbains tout en préservant les milieux agroforestiers, naturels, périurbains et ruraux;

- renforcer l’attractivité en œuvrant à ce que les milieux de vie soient accueillants, accessibles et propices à l’autonomie, à la santé, au bien-être et à la vie collective;

-stimuler le développement économique et touristique en misant sur l’entrepreneuriat, l’innovation et la diversification.

Voici les projets soutenus:

Promoteur Résumé du projet Montant accordé Coût total du projet Société Immobilière Communautaire de Beauce (SICB) Construction de logements sociaux et abordables, dont 10 réservés à la clientèle de la Maison de la famille Beauce-Etchemins et du Bercail. 50 000$ 13 087 978$ Comité organisateur de la 61e finale des Jeux du Québec 2027 Activité Tournée de la flamme pour mobiliser les citoyens des municipalités de la MRC et renforcer l’appartenance territoriale en vue des Jeux du Québec. 50 000$ 63 384$ Municipalité de Saint-Philibert Acquisition de 3 brumisateurs solaires pour offrir aux citoyens un espace de rafraichissement sécuritaire et adapté aux épisodes de chaleur estivale. 41 052$ 51 316$ Grand marché Beauce-Sartigan Acquisition d'un logiciel pour améliorer la gestion de l'inventaire. Installation d'un auvent pour augmenter la superficie protégée de la terrasse. 19 264$ 24 080$ Municipalité de Saint-Ephrem Acquisition de 5 estrades pour les plateaux sportifs afin d’offrir des installations sécuritaires à la population. 22 551$ 28 189$ Municipalité Saint-Martin Aménagement d'une infrastructure permanente et sécuritaire pour jouer au tennis et pickleball. 83 162$ 299 623$

Le prochain dépôt de projet pour le FRR est le 1er septembre 2026. Le Guide du demandeur précise les critères d’admissibilité ainsi que les modalités de dépôt. Il peut être consulté sur le site Web de la MRC.