Agrandissement des installations
Caserne de Saint-Gédéon: le contrat octroyé à Groupe Excel SM
C'est le Groupe Excel SM qui vient d'obtenir le contrat pour les travaux d'agrandissement de la caserne incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce.
Il a été octroyé par résolution du conseil municipal, lors de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet dernier.
L'entrepreneur de Sainte-Marie a déposé la plus basse des trois soumissions reçues, soit un montant de 2 488 518 $. Construction JL Groleau (2 657 000 $), de Saint-Georges, et Signature AP (2 784 063 $), de Québec, avaient aussi présenté leurs offres.
L'espace supplémentaire créé rendra possible l'ajout d'une baie de décontamination avec une porte de garage, d'espaces utilitaires, d'un vestiaire ainsi que d'une salle de lavage et de séchage des habits de combat.
De même, des travaux de rénovation permettront, entre autres, le réaménagement de l'atelier d'entretien, la mise aux normes des installations électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation, le remplacement des portes intérieures et la réparation des portes de garage.
Au terme des travaux, le bâtiment du boulevard Canam-Sud, aura une superficie au sol approximative de 492 mètres carrés.
Le chantier devrait se mettre en branle cette année, pour une fin des travaux au milieu de 2027.
Signalons que le gouvernement du Québec a accordé une somme de 2 062 060 $ à la réalisation du projet. L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI).
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